Crítica de discos: Jack White, Joe Crepúsculo, Wet Leg, Papa Orbe, Marcos Cao y Rels B

El músico de Detroit, ex-The White Stripes, celebra sus pulsiones más electrizantes con inventiva y sentido de la experimentación

Los nuevos elepés de Joe Crepúsculo, Wet Leg, Papa Orbe, Marcos Cao y Rels B, también reseñados

Huellas 'zeppelinianas'

The White Stripes fueron, entre 1999 y 2007, el último fenómeno mainstream generado por el rock, y el riff de Seven Nation Army quedó ahí, petrificado, como relevo del de Smoke On The Water (Deep Purple) para uso y disfrute de la generación Y. Logros a los que Jack White, en ausencia de su retirada expareja, Meg White, ha dado continuidad con una carrera en solitario (y actividades con The Raconteurs y The Dead Weather) en la que ha combinado el culto descarga eléctrica milenaria con las pesquisas de laboratorio, tratando de retorcer la canción rock para que siga presentándose lozana y aventurera.

Ahí hay que situar este Fear Of The Dawn, un álbum más voraz que el derivativo Boarding House Reach (2018), aun sin abdicar de la exploración sónica, de la ambientación excéntrica y de los arrebatos de jam session casi unipersonal (el propio White toca la mayoría de los instrumentos). Es el primero de los dos discos que entrega este año (lo relevará, el 22 de julio, Entering Heaven Alive), y debe su concepto a la ojeriza del músico a los radiantes amaneceres: "la luz del fósforo nos traicionará", advierte en el tema titular, acogiéndose a la oscuridad para salvarse. Redoblando el mensaje, otra canción, la abollada Eosophobia, alude al miedo irracional a la luz diurna.

Muy afín todo ello al imaginario tradicional del rock, como cabe esperar de este músico nacido en Detroit, cuna de The Stooges. Algo de aquel espíritu del garaje flota en Fear Of The Dawn, aunque muchos de los riffs miran más a Jimmy Page que a Ron Asheton: en el tramo final de Morning, Noon And Night, el guiño es obvio, e incluso nos parece oír el trueno de la batería de John Bonham en modo de psicofonía.

Se diría que White está enamorado de un cierto sonido de rock, y lo celebra en bacanales de guitarra que a veces se concretan en canciones arrolladoras (como las tres que abren el disco), y otras derivan en artefactos que te hacen arquear las cejas: Hi-de-ho, con parrafada del rapero Q-Tip (A Tribe Called Quest), o la groovy Into The Twilight, con su círculo recreativo, sus vestigios de Prince y los samples de The Manhattan Transfer y William S. Burroughs. Piezas estas que pueden parecer a medio hacer, pero hay una atractiva materia viscosa en esa electricidad manipulada, abierta al punteo disonante, el silbido de theremin y el efecto de cine de ciencia ficción heredero de Joe Meek.

Fear Of The Dawn es a la vez expeditivo y desacomplejadamente raro, y nos habla de un músico que no se resigna a ver en el rock un lenguaje embalsamado. Casi 20 años después de Seven Nation Army, Jack White sigue creyendo en el poder del riff de guitarra, reinterpretándolo con ingenio y audacia. Podremos constatarlo en su próximo paso por el Cruïlla. - Jordi Bianciotto

'Fear Of The Dawn' Jack White Third Man Records Rock ★★★★



TOVADOR TECNO

Después de festejar su versión más clásica y transversal en Supercrepus II, Joël Iriarte procede a quemar la pista de baile invocando el espíritu de Chasis y Scorpia, la tralla bakala y el eurodance de gasolinera, con líricos textos que nos invitan a montar en "el tren de la bruja de los sentimientos". Crepúsculo poeta y artificiero, alía la palma flamenca (con Las Negris y Dani el Ratón) y el viejo vocoder, y se las apaña para hacer posible un hermoso tecno sin hache y de autor. - Jordi Bianciotto

'Trovador tecno' Joe Crepúsculo El Volcán Electro-pop ★★★★



'INDIE' CON ENCANTO

¿Serán capaces Rhian Teasdale y Hester Chambers de sobrevivir al hype generado por la irresistible Chaise Longue? Su primer elepé demuestra que tienen las herramientas para hacerlo -ingenio, insolencia, encanto y puntería melódica- aunque la producción de Dan Carey las acerca quizá en exceso al indie noventero de grupos como The Breeders o Pavement. Poco lastre, en cualquier caso, para un debut excitante que tiene la virtud de recordarnos que la vida también puede ser divertida. - Rafael Tapounet

'Wet Leg' Wet Leg Domino Pop ★★★★



CLASE DE RITMOS LATINOS

Más de 20 años en Barcelona y, al fin, el músico cubano Papa Orbe se estrena en disco. Sabor y medio es una clase magistral de ritmos latinos perfectamente ejecutados: cubop, son, mambo, bugalú, salsa... Pero lo mejor es que de ese vergel de ritmos Orbe saca canciones de primera. Algunas, nostálgicas; otras, pícaras; todas muy vivas. Panamangui, glosa del mangui de poca monta que se busca la vida en la Barcelona del turismo -"óyeme guiri, ten cuidado, porque te dejan pelao"-, es de antología. - Roger Roca

'Sabor y medio' Papa Orbe y Los científicos del sabor Rocafort Records Ritmos latinos ★★★★

CADA CANCIÓN, UN PERSONAJE

Cada una de las canciones que dan forma a Mañana mejor es un personaje de la historia que Marcos Cao quiere transmitir en su segundo elepé en solitario. Alambre, por ejemplo, es ese chico directo y quebradizo que enamora a primera vista (o escucha). Mientras que Aguijón es esa chica bohemia que se arranca con sonidos afroamericanos. Al igual que ocurre con el resto de protagonistas, aquí lo que prima es la sencillez y el buen gusto. - Pedro del Corral

'Mañana mejor' Marcos Cao BMG ★★★★

ORGULLO MALLORQUÍN

El rapero mallorquín reparte en su última mixtape algunas facturas: la primera, y la que más llama la atención, a su antiguo sello, Sony. Digamos que mensajes directos tras una ruptura poco amistosa. Por lo demás, rodeado de nombres del presente del urbano latino (Khea, Eladio Carrión, Snow Tha Product...), Rels B aprovecha las ocho pistas de la mixtape para sacar lustre a su orgullo, logros y trayectoria. Recaditos para todos. - Ignasi Fortuny

'Smile Bix :)' Rels B Autoeditado Rap ★★★

