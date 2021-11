Cristina Peri Rossi gana el Cervantes: un premio erótico y disidente

La escritora uruguaya, que vive en España desde los años 70, se hace con el más importante galardón de las letras en español.

Cristina Peri Rossi, en 2006 en su casa de Barcelona. / Ricard Cugat

Cristina Peri Rossi se ha convertido en la sexta mujer en hacerse con el Premio Cervantes, el más prestigioso y mejor dotado de las letras en español. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, reconoció la "altísima calidad" de una escritora cuya literatura, según el jurado "es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad". La autora y activista uruguaya daba así un empujón al premio en el camino hacia una mayor paridad entre sus ganadores, y volvía de paso a sincronizar ese péndulo teórico que dice que a un premiado peninsular le sigue uno latinoamericano. El año pasado el reconocimiento fue para el poeta valenciano Francisco Brines, que falleció a los pocos días de que los Reyes se lo entregaran en su casa de Oliva a causa de su enfermedad.

Nacida en Montevideo en 1941 en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Peri Rossi se convirtió muy joven en un nombre destacado de las letras de su país y en una militante política radical perseguida por aquella dictadura, que prohibió sus libros, le impidió trabajar y llegó a retirarle la nacionalidad. Empujada al exilio, recaló en 1971 en una España franquista que también la expulsó y la llevó a vivir unos meses en París, de donde regresó al obtener la nacionalidad tras casarse con un amigo gay español. Desde entonces ha vivido en Barcelona.

La escritora uruguaya es uno de los pocos nombres femeninos a los que se asocia con el célebre Boom latinoamericano. Buena amiga de Julio Cortázar, con aquellos autores compartió en los años 60 y 70 compromiso político y exilio barcelonés, aunque muchos de los rasgos de la literatura de ellos no se reflejasen en la de ella.

Compromiso político y erotismo

La obra de Peri Rossi ha estado siempre marcada por una reflexión sobre el papel de los intelectuales frente al poder y una defensa de todas las disidencias que parte de su cuádruple condición de mujer, exiliada, feminista y homosexual. Autora de un corpus literario en el que destacan sobre todo la poesía y los libros de relatos, ha publicado también varios ensayos y un puñado de novelas, entre las que destaca La nave de los locos (1984), un libro ya clásico en el que exploró los límites de la libertad y las convenciones sociales.

Otra de las grandes constantes de su obra ha sido el erotismo. Uno de sus poemas más célebres, el que dedicó al atentado de las Torres Gemelas, se llama Once de septiembre y arranca así: "El once de septiembre del año dos mil uno / mientras las Torres Gemelas caían, / yo estaba haciendo el amor. / El once de septiembre del año dos mil uno / a las tres de la tarde, hora de España, / un avión se estrellaba en Nueva York, / y yo gozaba haciendo el amor".

El Premio Cervantes está dotado con 125.000 euros y se entregará, como es habitual y a menos que haya sorpresas, el próximo 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. La autora, que el viernes cumplirá 80 años, ya recibió en 2010 el Premio Loewe de poesía y en 2019 el José Donoso, que reconoce a los más importantes autores -y autoras- de las letras latinoamericanas.

Noticias relacionadas