Miles de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la escuela en catalán

Unas 1.700 personas, según cifras de la Guardia Urbana –8.000 según los organizadores–, se han manifestado en Barcelona este sábado por la tarde en defensa de la escuela en catalán y contra la propuesta de ley para modificar la Ley de Política Lingüística.

La marcha, que ha arrancado poco después de las 18:00 horas en la plaza Sant Jaume y ha terminado en el Parc de la Ciutadella, ha contado con el apoyo de los sindicatos USTEC-STEs, Intersindical-CSC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) y CGT; la asociación de familias aFFaC; y la organización estudiantil Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), además de entidades de defensa del catalán como Òmnium Cultural. Estos se oponen a la proposición impulsada inicialmente por ERC, JxCat, PSC y los comunes para modificar la ley de política lingüística de 1998, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar que el castellano pueda ser lengua vehicular, con una presencia mínima en las clases del 25%. Está previsto que la proposición de modificación de la ley de política lingüística, tramitada en la mesa del Parlament por lectura única, se vote en el pleno de los próximos 26, 27 y 28 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa.

Los impulsores de la manifestación defienden que la respuesta a la sentencia sea consensuada con la comunidad educativa, y que se dote a la escuela pública de recursos para que se siga manteniendo el sistema de inmersión lingüística.

Los manifestantes llevaban pancartas que decían 'Que no ens retallin la llenga! Escola pública i en català' (¡Que no nos recorten la lengua! Escuela pública y en catalán), 'Prou! Volem viure en català' (¡Basta! Queremos vivir en catalán) y 'Més immersió i menys segregació' (Más inmersión y menos segregación). Los convocantes han denunciado la "inoperancia habitual" de los partidos catalanes en un manifiesto conjunto. "Una vez más, la maquinaria judicial se impone sobre la voluntad del pueblo catalán, en este caso, a causa de la demanda que el ministerio de Educación hizo en 2015 para que se hiciera efectivo el castellano como vehículo", han defendido.

Durante el recorrido, se han escuchado consignas a favor de la inmersión lingüística y contra el Govern como "Cambray dimisión", "ERC y JxCat, la paciencia se ha acabado" o "el 25% no lo aplicaremos".

Una vez finalizada la concentración, unas 300 personas se han desplazado hasta el Parlament de Cataluña en señal de protesta, aunque sin incidentes.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta de Òmnium Cultural, Mònica Terribas, ha asegurado que es "imprescindible" que la propuesta se consulte con la comunidad educativa, antes de que se vote en el Parlament. "No puede haber ningún acuerdo que no sea convocando a la comunidad educativa. Tiene que ser llamada para realizar enmiendas. Hace falta un consenso social porque el acuerdo se debe aplicar en las escuelas", ha reivindicado.

⚫️ Mònica Terribas, vicepresidenta d'@omnium, a la manifestació per l'escola en català: "El català és la llengua vehicular a les nostres escoles i no hi pot haver acord que no passi per convocar la comunitat educativa" pic.twitter.com/mEfVDeWHDx