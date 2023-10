Leonor, de su exitoso debut en Palacio a por el discurso en Asturias

La princesa Leonor, la Reina Letizia y el Rey Felipe VI durante la recepción con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España, en el Palacio Real, a 12 de octubre de 2023. / A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Justo dentro de una semana la Princesa de Asturias estará en Oviedo para entregar los premios que llevan el nombre de su título como heredera y ofrecerá el que, hasta la fecha y salvo el primero en 2019, será el más especial y esperado con gran interés. Porque lo hará a pocos días de cumplir los 18 años, el 31 de octubre, y jurar la Constitución ante las Cortes. Será además la única ocasión la del Campoamor en la que hable en público en este momento tan importante en su formación y proyección institucional.

La jura de la Carta Magna supondrá el broche final a un intenso mes para Leonor de Borbón, cuya agenda incluyó ayer, jueves, otra novedad para la Princesa, al debutar en la recepción en el Palacio Real junto a sus padres, los Reyes de España. Fue después de presidir con Felipe VI y Letizia el desfile militar en el centro de Madrid, en el que se la pudo ver por primera vez de uniforme, en este caso, el de gala del Ejército de Tierra, después de jurar bandera el pasado día 7 en la Academia General de Zaragoza.

El estreno en el besamanos –estaban invitados 2.500 personas– fue todo un éxito y se vio a una Princesa relajada, disfrutando del acto y contenta, según las crónicas. Conservó en el Palacio Real su uniforme, pero sin gorra –su padre se lo quitó–. Fue precisamente el momento en el que saludó a un grupo de compañeros de la Academia de los que más llamó la atención por el compañerismo y complicidad que se percibió entre ellos y Leonor, y también con sus padres.

Después de la recepción, hora y media en el Salón del Trono, la Princesa acompañó a los Reyes en el cóctel y se estrenó también en los corrillos. Trascendió que se declara "muy contenta" con su formación en Zaragoza, si bien admitió que el primer mes fue duro, y disfruta de las asignaturas de Ciencias. No faltaron las referencias a Asturias en esos corrillos, máxime siendo el Principado la tierra natal de su madre, quien este año ha cedido todo el protagonismo a su hija. Una orgullosa Letizia –con vestido azul camisero made in Spain– no perdió detalle y estuvo solícita con su primogénita, a la que ayudó a colocarse la chaqueta militar antes del besamanos. Muy relajada, se permitió bromear con los periodistas de una coreografía de "Mamma Mia!" con Meryl Streep, al tiempo que confirmó que en Oviedo sí que les acompañará su hija pequeña, la Infanta Sofía, que estudia en Gales. La consigna de despedida estuvo clara: "Nos vemos en Asturias".