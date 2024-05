Fiestas y puentes en Andalucía en 2024: así es el calendario laboral

Están fijados por los gobiernos central y autonómicos los festivos y puentes en todas las comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas para 2024. Durante el año, habrá 14 festivos a nivel nacional. De esos días no lectivos, nueve de ellos son fiestas nacionales "no sustituibles" a no ser que caigan en domingo, lo que implica que son comunes en toda España. Se trata del 1 de enero, del Viernes Santo, del 1 de mayo, del 15 de agosto, del 12 de octubre, del 1 de noviembre, del 6 de diciembre, del 8 de diciembre y del 25 de diciembre. Dado que el 8 de diciembre será domingo, cada comunidad autónoma ha trasladado la fiesta a otro día para adaptarla a su calendario. A continuación, se muestra cómo ha quedado la composición final de festivos, tanto los nacionales como los regionales en 2024 en Andalucía.

Calendario laboral en Andalucía en 2024

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de febrero (miércoles, Día de Andalucía)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

A estas festividades, cada municipio debe proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo dos días adicionales a elección propia. Puedes consultar el listado en el que se incluyen los festivos de cada localidad publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) aquí, donde aparecen todos los pueblos y ciudades de Andalucía en orden alfabético, con sus correspondientes fiestas locales. En el caso de las capitales de cada provincia, estos serán los festivos añadidos: