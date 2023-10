La investigación en curso sobre la seguridad en estaciones de tren: ¿podría haberse evitado la tragedia de Álvaro Prieto?

Trabajos de recuperación del cuerpo de Álvaro Prieto en la estación de Sevilla / Jaime Martínez

El Instituto de Medicina Legal de Sevilla ha finalizado la autopsia este martes y ha concluido que el joven cordobés Álvaro Prieto murió "electrocutado". Las informaciones que barajan el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla y la Policía Nacional apuntan a que es bastante posible que se tratara de una muerte accidental por descarga eléctrica, sin implicación de terceras personas. Sin embargo, aún continúan las pesquisas policiales y forenses para esclarecer del todo los hechos.

¿Qué sucedió en el techo del tren?

El último dato conocido ha salido de las imágenes a las que han tenido acceso las autoridades. Se trata de la grabación de la cámara de seguridad de una gasolinera cercana a la estación de tren de Santa Justa (Sevilla) en la que fue encontrado el cuerpo del joven.

En este vídeo la Policía ha confirmado que se ve a Álvaro Prieto subiendo al techo del tren, según afirmaban fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, aunque se desconoce con qué intención. El joven cayó por la descarga producida por una catenaria, los cables de gran potencia eléctrica que suministran la alimentación a los trenes para su funcionamiento, que pueden conducir una energía de más de 3.300 vatios.

Los especialistas han indicado que, tras el contacto con esta elevadísima carga, pudo fallecer al instante. En las imágenes, los investigadores han podido apreciar cómo el cordobés se desplomaba desde esta parte superior del tren al hueco entre los vagones.

“No es necesario tocar la catenaria para recibir una descarga eléctrica. A medio metro ya te puede electrocutar”, ha explicado el empleado de Adif Miguel Montenegro, que también es el secretario general de la CGT en Andalucía. Adif es la compañía pública adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la CGT, un enorme sindicato de trabajadores.

En el programa de la Sexta 'Más Vale Tarde', Montenegro mostraba su desconcierto y el de otros compañeros de su profesión, quienes creen que si el tren se encontraba fuera de servicio desde hacía varias semanas, "difícilmente podría estar conectado a la catenaria y no tendría alta tensión [...], por eso son todo interrogantes, nadie sabe qué es lo que realmente habrá sucedido". Será necesario que continúe la investigación para conocer más información al respecto.

¿Qué medidas de seguridad había en la estación?

Renfe ha asegurado que el tren en el que apareció el cadáver entre dos vagones llevaba parado en el área de mantenimiento de la estación desde el 24 de agosto. Había sido retirado de la circulación tras haber causado un accidente en Alcolea en aquella fecha, como informó el Diario de Córdoba, periódico de Prensa Ibérica.

Este lunes, al desplazarse esta maquinaria para facilitar la entrada de otro convoy a la zona de reparación, fue cuando se encontró el cuerpo sin vida del joven. Ya se habían realizado labores de búsqueda y precisamente estaba planificado otro rastreo para este lunes en este perímetro, según las declaraciones de la Policía Nacional.

Este hangar, destinado a arreglar vagones dañados, es un lugar restringido al público y de difícil acceso, como ha señalado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver. No estaba previsto que los usuarios de la red ferroviaria frecuentasen estas instalaciones.

Por otra parte, las averiguaciones policiales a partir de los testimonios de los empleados de la estación refieren que el joven trató de introducirse en dos ocasiones por diferentes lugares y que se le negó el acceso. En la primera ocasión, Prieto logró entrar a un tren, pero fue alcanzado por el cuerpo de seguridad de la estación, que le invitó a abandonarlo.

Poco después, volvió a ser frenado cuando intentaba de nuevo llegar a la zona cercana a las vías. En este sentido, los guardas de la estación ferroviaria de Santa Justa trataron de garantizar que ninguna persona penetrase en zonas de acceso exclusivo a personas autorizadas o que subiera a un tren sin el correspondiente billete comprado.

Los datos recopilados a partir de este punto son más inciertos, puesto que actualmente se pone en duda la veracidad, o al menos la exactitud, del testimonio de una persona que aseguró haberlo visto en la calle aledaña, porque la hora no concuerda con el resto de pruebas.

Lo siguiente que se conoce ya son las imágenes que ubican al joven Álvaro Prieto sobre el tren. No se sabe con seguridad cómo llegó y entró en el hangar de reparación, que está a 600 metros del resto de la estación. Los indicios, por el momento, apuntan a que pudo "saltar por una zona no habilitada". Sin embargo, por ahora se trata de una hipótesis sin confirmar, ya que no se tienen imágenes de este momento que lo corroboren.