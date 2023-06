Alumnos de Selectividad antes de iniciar un examen.

La selectividad es el examen de acceso a la universidad que han tenido que hacer todos los estudiantes que quieran estudiar en la universidad. Dependiendo de la comunidad autónoma, tienen lugar en un día o en otro. En el caso de Andalucía los estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria de Selectividad entre los días 13 y 15 de Junio pero hoy día 22 se encuentran disponibles sus calificaciones. Cada uno puede acceder a la suya de manera individual y personalizada.

A pesar de la presión que ejerce este examen sobre los miles de jóvenes que se presentaron, el porcentaje de aprobados es muy alto con el 95,98 % de estudiantes examinados que ha superado la prueba en la Universidad de Sevilla, donde se matricularon un total de 10.920 alumnos, o el 97,27 % de los 1.440 alumnos que hicieron lo propio en la Universidad Pablo de Olavide.

¿Cúando salen las notas de corte?

Tras el alivio que ha supuesto para muchos superar esta prueba que tanto llevaban preparándose, todavía queda un paso más: saber si llegan a la carrera que quieren o no. Para esto, la nota de corte de cada carrera será el factor clave para que los estudiantes sepan, por fin, si pueden acceder a la carrera universitaria que ellos desean o no. Por esta incertidumbre, muchos andaluces no pueden esperar más acerca de cuando se van a publicar estas notas.

Lo cierto es que las notas de corte correspondientes a esta convocatoria no serán públicas hasta el próximo jueves 6 de julio, dentro de dos semanas. Lo que significa que ese día saldrá la primera adjudicación para el acceso a los grados universitarios. Aunque estas notas se irán actualizando conforme vayan dándose las siguientes adjudicaciones.