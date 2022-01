Así es la Copa Setka, el turbio torneo 24/7 de tenis de mesa ucraniano diseñado para las casas de apuestas

Es una competición que nunca

Es Nochevieja, minutos antes de las campanadas. En las calles no hay ni un alma porque casi todo el mundo está reunido en casa con su familia. El panel de los partidos en vivo de las casas de apuestas permanece desierto. No hay competiciones deportivas activas en ese momento. Nadie está jugando partidos en esos instantes tan especiales...

¿Nadie? En la pestaña del tenis de mesa aparece la excepción que lo desmiente. Hay un partido activo. Sale un vídeo que muestra una especie de zulo futurista sin público. En un lado pone ‘blue player’ y en el otro ‘red player’. En el centro hay una mesa de pimpón, una juez y dos tipos entrados en kilos y años que se juegan una partida. El torneo se prolonga durante horas intempestivas. Se están disputando la interminable Copa Setka.

Pero antes de entrar en materia, les proponemos un simple experimento (que se pueden saltar si lo prefieren, porque lo vamos a resumir): en su ordenador o teléfono móvil, abran la página de alguna de las casas de apuestas más importantes que operan en España. Pueden probar con Bet365, Pastón, Retabet…

Una vez dentro, verán que hay un apartado de partidos en directo. Abran ahí la pestaña de tenis de mesa. Con toda probabilidad se estará disputando la Copa Setka. Da igual el día que se conecte. No importa la hora a la que haga el experimento. Tanto da que acceda de madrugada, en domingo o en un día festivo. Con toda probabilidad se estará disputando la Copa Setka.¡Jugad, malditos!

La Copa Setka es un turbio torneo de tenis de mesa ucraniano que se juega las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay pausa. Como en aquella película titulada ‘Danzad, malditos’ en la que un grupo de gente necesitada se alistaba en una maratón de baile hasta reventar, para intentar obtener el premio en metálico. Esto es similar. Un torneo de pimpón que nunca acaba. Unas misteriosas instalaciones en alguna parte de Ucrania en las que no está permitido el acceso del público. Solamente jugadores, presuntamente profesionales, que van desfilando por el zulo cada 15 minutos hasta completar unos 8 partidos al día.

Los jugadores no son conocidos. Si se acepta que son profesionales es porque así lo asegura la organización. El hecho de que les paguen por jugar ya les convierte en profesionales. Más allá de eso, no hay más huellas en internet. Ni redes sociales, ni clubes de fans (como correspondería a las estrellas de un deporte), ni ranking internacional ni nada similar. Todos los participantes de la Copa Setka, sin embargo, comparten un mismo rasgo: son de nacionalidad ucraniana. Es un coto cerrado en el que no caben jugadores de otros países.

El aspecto de los competidores se aleja, demasiado a menudo, del de los deportistas de élite. Hay jugadores que parecen tener más de 60 años y otros cuya condición física deja mucho que desear. En la interminable ronda de partidos diarios se intercalan algunos de buen nivel con otros indignos incluso para meros aficionados. Todos ellos juegan partidos casi sin descanso a lo largo de las 24 horas, convirtiéndose en una especie de 'proletarios' del tenis de mesa.

El escenario en el que juegan tampoco tiene mucho que ver con el de cualquier competición internacional importante. Es una escena impersonal. No hay por ningún lado carteles con los nombres o los rostros de los participantes. Solamente un letrero que dice ‘blue player’ y ‘red player’. Cada 15 minutos aproximadamente ocupan esas plazas diferentes jugadores, con camisetas que ni siquiera entrega la organización. Cada uno se hace con su camiseta azul o roja… y a participar.

A puerta cerrada

Lo que no hay nunca es público, que es la antítesis a lo que debería ser un torneo oficial al uso. Explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde la Real Federación Española de Tenis de Mesa que "en el circuito internacional siempre se ha jugado con público. Ahora la situación es distinta, pero porque llegó la pandemia. Pero hasta entonces, siempre se ha jugado para la gente. Recuerdo por ejemplo el torneo de Dusseldorf, que se llenó".

Un circuito, además, que cuenta con ligas y competiciones en diversos puntos del mundo y donde juegan profesionales de todas las nacionalidades, que es algo que tampoco se ve en la Copa Setka, donde todos los participantes son de nacionalidad ucraniana. El torneo, además, asegura contar con el respaldo de la Federación Ucraniana de Tenis de Mesa (UTTF), pero en ningún caso con el de la Federación Internacional (ITTF). Esto convierte a la Copa Setka en un evento al margen del circuito oficial.

Las particularidades de la competición son interminables. Cada uno de esos cubículos tiene un nombre que coincide con localizaciones geográficas: África, Europa, América, Seúl, Pekin o Tokio, Y cada día hay un campeón de la Copa Setka en cada enclave. El campeón de África, el campeón de Tokio… a pesar de que todos los partidos se disputan en una ubicación indeterminada en suelo ucraniano. Campeón o campeona, porque a diario se juega el torneo en sus modalidades masculina y femenina. Acaba una y empieza otra, sin descanso.

Prohibida en EEUU

La nómina de jugadores que tiene en plantilla esta competición es casi infinita. En la página web constan 1.343 jugadores 'profesionales'. En España, por establecer un contraste, sólo hay unas 50 personas que se dedican al tenis de mesa de forma profesional. Una diferencia abismal en un país que no es especialmente prolífico produciendo talentos de esta modalidad. De hecho, el primer ucraniano en el ranking mundial de jugadores está ubicado en la posición 64 y es un chino nacionalizado, de nombre Lei Kou, y que en ningún caso disputa la Copa Setka. Curiosamente, el 63 en esa lista es Álvaro Robles, el representante español mejor clasificado. Es decir, Ucrania tiene peor ranking que España, pero en términos absolutos acredita 26 veces más jugadores profesionales que nuestro país.

Solamente contando con una plantilla de jugadores/trabajadores tan vasta se puede disponer de un elenco de jugadores tan amplio cada día. El objetivo es no permitir que el torneo se detenga en ningún momento. Ese es otro de los hándicaps de esta competición: tan elevado número de jugadores en nómina hace que no todos reúnan el nivel suficiente para disputar un presunto torneo de élite. Esto se aprecia en los encuentros, que a menudo se asemejan más a una partida entre aficionados que a una prestigiosa copa.

Esta dificultad en el control de la competición ha llevado a que algunos estados de Estados Unidos ya hayan baneado a la Copa Setka de la lista de apuestas permitidas en las casas que operan en su jurisdicción. El primer estado en prohibir la Copa Setka fue New Jersey mediante su comisión del juego, aunque después este precedente jurídico se unieron otros como Colorado o Indiana. En esas localizaciones, nadie puede apostar a esta extraña competición.

¡Apostad, malditos!

Esa es la clave de la Copa Setka. Una competición que nunca acaba, que no permite el acceso al público y que tiene un listado tan grande de participantes, solamente tiene una utilidad posible: la de servir de reclamo a los usuarios de las casas de apuestas deportivas, que es el sector con más músculo económico de todo el mundo de los deportes. "Es un torneo pensado por y para las apuestas deportivas".

Lo asevera a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Pau Sisternas, el especialista en tenis de Casasdeapuestas.com, que es uno de los principales portales españoles de asesoramiento de apuestas e información deportiva relacionada con el juego. Nos recuerda que la popularidad de esta extraña competición "empezó con la pandemia. No había competiciones deportivas para apostar y las casas de apuestas se volcaron en tres eventos diferentes: las ligas de fútbol de Bielorrusia y Nicaragua (fueron las únicas en todo el planeta que no pararon) y este torneo de tenis de mesa".

Una de las principales lacras del mundo de las apuestas deportivas es la de los amaños. Se han registrado casos incluso en competiciones tan grandes y transparentes como la Liga española o el circuito ATP de tenis, donde nombres tan reputados como el del tenista ruso Nikolay Davidenko (que fue top 10 en el ranking mundial) se vio salpicado. Eso en torneos con unos mecanismos de control muy elevados. ¿Qué no podría pasar con la Copa Setka?

