El PSC y Guanyem se conjuran para presentar una moción de censura contra Albiol en "dos o tres días"

El PSC se inclina por dar este paso, un movimiento que se zanjará esta tarde

3 Se lee en minutos Júlia Regué / Àlex Rebollo



Badalona es un Dragon Khan. Después de que Xavier Garcia Albiol recuperara la vara en mayo del 2020, su alcaldía pende de un hilo tras destaparse los 'Papeles de Pandora'. El escándalo por las informaciones que apuntan que el popular recibió un poder general de una sociedad de Belice -un pequeño paraíso fiscal al norte de Centroamérica- amenaza con echar al traste su mandato. La oposición está negociando ya una moción de censura, después de que Albiol certificara ante los grupos que no pretende dimitir.

El PSC se inclina por dar este paso adelante, un movimiento que según varias fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, se zanjará esta tarde y que después empezará la negociación decisiva con Guanyem Badalona En Comú, que ya se planteó seguir este mismo camino para echar a Albiol. Fuentes del consistorio aseguran que ambos partidos están en "contacto permanente" y que ya se han puesto manos a la obra para destronar al alcalde, ya que el resto de grupos esperan su acuerdo para validarlo sin matices. Los vetos cruzados entre las izquierdas que evitaron que Albiol volviese a liderar la ciudad han caído debido al paso al lado de dirigentes como Álex Pastor y a la nueva vida parlamentaria de Dolors Sabater. Para que la moción de censura salga adelante se precisan 14 votos y toda la oposición suma 16 (6 del PSC, 4 de Guanyem, 3 de ERC, 2 de la CUP y 1 de Junts).

Sin vetos

La oposición reclama desde el miércoles, cuando se conocieron las informaciones, la dimisión, pero Albiol no cede. El líder socialista en la ciudad, Rubén Guijarro, lo ha vuelto a solicitar este lunes, "pero el tiempo se acaba", añaden fuentes del partido. "Muchos partidos han pedido la moción de censura, nosotros no, a día de hoy, pero es probable que todo se precipite esta semana, sobre todo después de que la sección nacional de un tipo de aval a las decisiones que pueda tomar la dirección local", remachan estas fuentes, y afirman que "lo que sería normal es que a partir de mañana se vayan precipitando los temas" para zanjar la cuestión esta misma semana con un acuerdo de la oposición que desbanque al alcalde.

Fuentes de Guanyem Badalona En Comú inquieren en que la decisión de los socialistas será el detonante para empezar a cerrar el devenir de la moción hacia la "construcción de un gobierno estable con mayoría absoluta basado en primera instancia en acuerdo con el PSC". "La única herramienta que hay para hacerlo es a través de una moción de censura que esperamos poder formalizar en los próximos dos o tres días", espetan.

Una vez el PSC dé su plácet oficialmente se precipitarán los contactos para forjar un acuerdo político. Por ahora, parten sin vetos. Y, de hecho, Guanyem afirma que no se mostrará contrario a una propuesta de alcaldía socialista que podría encabezar Guijarro, el mejor posicionado.

Albiol, sin agenda

Mientras tanto, el gobierno de Albiol ha suspendido las reuniones previstas que hacen semanalmente los concejales del gobierno y de la oposición, manteniendo únicamente en agenda las comisiones informativas del pleno de octubre, que se celebró el pasado viernes, y que son obligatorias por ley. En sus comunicaciones con la oposición, sin embargo, el gobierno municipal no ha alegado ningún motivo concreto para anular las reuniones.

Por su parte, la ejecutiva del PP catalán no se ha reunido este lunes, y fuentes de la dirección confirman que no ha cambiado su criterio, ya que, por ahora, no hay ningún expediente abierto contra el alcalde. Desde Cs, el líder de las filas catalanas Carlos Carrizosa ha mandado una carta a Salvador Illa y a Alejandro Fernández emplazándoles a que lleguen a un acuerdo que aleje a ERC o la CUP de un hipotético nuevo ejecutivo en Badalona.

Noticias relacionadas