El Ibex retrocede un 2% y pierde los 11.000 arrastrado por la banca

Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 16 de abril de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Banco Sabadell se ha disparado hasta un 3,91% tras confirmar el BBVA su interés por fusionarse. Nada más conocerse la noticia, en torno a las 14 horas, el Sabadell subía por encima del 6,68% mientras las acciones del BBVA caían un 5,78%. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV), el BBVA ha relatado que "en relación con las noticias aparecidas en prensa hoy, BBVA confirma que ha trasladado al presidente del Consejo de Administración de Banco de Sabadell, el interés del Consejo de Administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades. BBVA confirma que ha nombrado asesores a tal efecto". Rafael Ojeda, analista de Analista Macro Global y Asesor en Fortage Funds SICAV, descarta que el anuncio de fusión haya podido influir en las cotizaciones de la banca de este martes. "El mercado ya había descontado que los resultados de la banca sería excepcionales. Lo que estamos viendo en esta jornada es una recogida de benficios, algo muy habitual a las puertas de mayo", asegura Ojeda.

El Ibex 35 ha abierto este martes con ligeras caídas que al filo de las 16 llegan al 2%. El selectivo se tiñe de rojo en una jornada marcada por la publicación del dato de inflación en la eurozona, que se mantiene en el 2,4%. Y también se ve arrastrado por los datos de CaixaBank y Santander, que han presentado esta madrugada los resultados del primer trimestre, y que siguen disparados, en la línea de la gran banca. Ante resultados tan positivos, los accionistas salen a buscar sus beneficios. El selectivo español ha dejado atrás, por poco, los 11.000 puntos, situándose en 10.946.

El principal índice bursátil español tiene una gran afectación por parte de los bancos, puesto que los tres grandes bancos españoles suponen prácticamente un 30% de su composición. Es por eso que las caídas en sus valores pueden arrastrarle al rojo. CaixaBank retrocede un 4,04% y Banco Santander se deja un 3,16%

Sin embargo, los resultados del primer trimestre presentadas por las entidades han sido muy positivos. Caixabank ha registrado un beneficio de 1.005 millones de euros, un 17,5% más que en el primer trimestre del año pasado; Santander ha alcanzado los 2.852 millones, un 11% más; y el BBVA ha ganado 2.200 millones, un 19,1% más. Con todo, los analistas acuerdan que una caída de este tipo después de unos resultados tan beneficiosos es "típico y normal".

Movimiento "típico"

Según el analista y profesor Jordi Andreu, "no es raro que los inversores aprovechen esta situación para cerrar beneficios", puesto que "es difícil que, en los próximos años, los bancos obtengan resultados mucho mejores que los que ya han registrado". Los tipos de interés no subirán más. Al contrario: se espera que, a partir de junio, el Banco Central Europeo (BCE) comience a bajarlos. "Los bancos llevan encadenando subidas más que considerables. Una bajada como la de hoy no es remarcable", insiste.

"Estos resultados ya se preveían. Los inversores no los han esperado a conocerlos para comprar sus acciones", afirma Andreu. Y ahora, con rentabilidades que rozan el 20%, han considerado que es buen momento para vender, según él. "Ya estamos en máximos históricos. Los beneficios no pueden crecer mucho más", continúa. De todas formas, pronostica que el sector bancario seguirá al alza en el medio plazo, porque "se ha modernizado y automatizado, y sus cuentas serán positivas en los próximos años".

En la misma línea habla Antonio Castelo, analista de iBroker. Para él, este es un movimiento "típico cuando los valores suben mucho en un periodo muy corto de tiempo. Los inversores apuestan por tomar sus beneficios". La constancia de que los tipos de interés todavía tardarían en bajar animó las subidas de los bancos en bolsa, "especialmente en marzo". Ahora, con la publicación de sus resultados, "mejoran las estimaciones, las expectativas y las guías". Una vez se han confirmado los buenos presagios, "los inversores buscan su rentabilidad". "Es un movimiento de toma de beneficios, de corrección. En ningún caso los resultados de los bancos son preocupantes", prosigue. De hecho, "la mayoría de las entidades están revisando al alza sus precios objetivos".

Desde Renta4 confirman también que "la reacción a la baja que están recogiendo no tiene justificación". En el caso de Santander, sin embargo, "a pesar de mejorar algunas guías de ingresos, las dudas sobre el capital siguen pesando". Pero para CaixaBank es "un tema de pura recogida de beneficios tras el buen comportamiento acumulado, algo ya también ocurrió ayer con BBVA".