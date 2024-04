¿Cómo anular la cita previa de la declaración de la Renta?

Es obligatorio anular una cita concertada con la Agencia Tributaria como mínimo un día antes para que otro contribuyente pueda aprovecharla. / AGENCIAS

La campaña de la declaración de la renta 2023 arrancó el pasado miércoles 3 de abril y los contribuyentes tienen hasta el 1 de julio para realizar este trámite. La presentación de la misma puede ser vía online, por teléfono o de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Quienes requieran de asistencia, deberán pedir cita previamente entre el 29 de abril y el 28 de junio para presentar la declaración de forma telefónica, para cuyo plazo estará abierto a partir del 7 de mayo. De manera presencial también se precisa cita previa entre el 29 de mayo y el 28 de junio. En este caso, será posible presentar la declaración a partir del 3 de junio.

Es posible que haya solicitado una cita previa y necesite anularla por cualquier razón. Y es que es obligatorio cancelar la cita como mínimo un día antes en caso de no poder atender la llamada de la Agencia Tributaria o acudir en la fecha y hora concertada en sus oficinas, de esa manera quedará disponible para otro contribuyente que la pueda necesitar. Es necesario recordar que cada contribuyente puede concertar un máximo de dos citas. En el supuesto de citas concertadas y anuladas con anterioridad a la fecha del servicio, estas no contarán a los efectos del límite. En este artículo te explicamos paso a paso cómo cancelarla para que no existan problemas.

Cómo cancelar una cita previa con la Agencia Tributaria

Si has concertado una cita previa con Hacienda y no puedes acudir en esa fecha y hora, no te preocupes, el organismo aporta varias opciones para anularla. Se trata de un procedimiento muy sencillo y rápido necesario para que otra persona pueda beneficiarse de la asistencia de la Agencia Tributaria en esa franja horaria y diaria. Hay dos maneras:

Por internet

A través del enlace disponible para realizar la cita previa

Tanto un método como el otro requerirán la correcta identificación del interesado con los mismos datos ya suministrados. Es así como se procede a devolver la cita ya existente concertada, con la opción de anulación y luego modificación. Por el momento no existe la posibilidad de anular una cita previa por teléfono. Es importante destacar que si presentas una declaración de la renta por internet antes de asistir a la cita con Hacienda, quedará totalmente anulada de forma automática.

Cómo anular una cita previa con Hacienda por internet

Para cancelar una cita vía online deberás ingresar en la web de la Agencia Tribunaria en la sección de "cita previa". Una vez en esta sección, podrás efectuar este trámite. Deberás pulsar en el logo de la cita previa, señalado como "contacte con nosotros", y aparecerá una nueva página con explicaciones referentes a este servicio.

Deberás hacer clic sobre el símbolo de la arroba ubicado por encima de la pestaña "trámites" en la parte inferior derecha y escoger la opción "solicitud de cita previa", donde hay un espacio para identificarte a partir de todos tus datos personales. Aquí aparecerá un listado con las citas pendientes, un símbolo para pedir una nueva y dos botones para cambiar o anular la cita.