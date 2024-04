MUFACE publica su espacio web de Datos Abiertos: esto es todo lo que te interesa saber

Funcionarios de Muface.

Sumándose a la iniciativa de la política pública europea nacional de Datos Abiertos y Reutilización de Datos del Sector Público, MUFACE promueve el flujo de información a servicio de la ciudadanía. Así, la propia Mutualidad pasa a formar parte del ecosistema de Datos Abiertos de España y a contribuir al desarrollo de productos y servicios avanzados.

El Plan de Datos Abiertos y Reutilización de MUFACE ya fue aprobado por su directora general, Myriam Pallarés, y tiene intención de promover cotas más altas de transparencia entre la ciudadanía. Todo esto se encuadra, como fue previsto, dentro de los objetivos estratégicos del Plan Avanza de la Mutualidad.

El flujo de información favorece la participación ciudadana

La reutilización de la información sirve para incrementar el flujo de información y la participación de mutualistas y grupos de interés de la propia Mutualidad. Además, aporta valor al Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo y visibilizando la utilidad de las mutualidades y su aporte a la sociedad.

Por ende, MUFACE mostrará ahora sus series de datos en formato reutilizable en la página web de la Iniciativa de Datos Abiertos del Gobierno de España.

Una mayor transparencia en los datos del colectivo

Noticias relacionadas

La Mutualidad edita Memorias anuales que son presentadas en el Consejo General. Era a partir del 2017 cuando la Memoria iba acompañada de un Anexo complementario lleno de estadísticas acerca de los principales aspectos de gestión. Sin embargo, esto trataba presentaciones estadísticas que no cumplían estándares comunes y no eran procesables, no obstante, se ha hecho hincapié en mostrar los resultados de gasto en relación con las prestaciones farmacéuticas y sociales.

Respecto a datos del colectivo, se mostrarán los datos históricos y actuales de elección de entidad sanitaria y beneficiarios. Para quienes tengan dudas y quejas que resolver, la Mutualidad presenta en su página web un servicio de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones para seguir evolucionando y mejorando con las aportaciones de los individuos y entidades.