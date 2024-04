¿Cuándo es el último día para presentar la declaración de la Renta 2023?

Es crucial estar al tanto de los plazos establecidos para cumplir con esta obligación fiscal sin contratiempos.

La campaña de la declaración de la renta es un periodo muy importante para los contribuyentes, de ahí que deban conocer las fechas para cumplir con esta obligación fiscal sin sustos. Durante meses, los contribuyentes deberán presentar la declaración de la renta de manera online, presencial o mediante asistencia telefónica. Aquellos que tengan un solo pagador y hayan recibido rentas iguales o superiores a 22.000 euros anuales, deberán cumplir con esta obligación fiscal; en cambio, quienes tengan dos o más de dos pagadores, el límite para presentarla es de 15.000 euros. Aquí podrás ver las fechas clave a tener en cuenta.

Qué fechas son importantes para hacer la declaración de la renta

Este año se ha establecido que el calendario fiscal del 2024 se inicia el 3 de abril y se extiende hasta el 1 de julio. Ese es el plazo que tienen los contribuyentes para cumplir con su responsabilidad fiscal a través de los distintos canales que la Agencia Tributaria pone a su disposición.

Según la modalidad de presentación, las fechas cambian. Quienes prefieran presentar la declaración a través de internet deberán realizar este trámite entre el 3 de abril y el 1 de julio, pero si optan por la asistencia telefónica o por la vía presencial, deberán estar atentos a los días específicos para estos servicios. En estos casos, suelen comenzar unas semanas más tarde del inicio del plazo para la presentación digital.

Plazos para presentar la declaración de la renta

Las fechas límite para entregar la declaración de la renta varían en función de la modalidad de presentación, es decir, no son los mismos plazos para quienes realicen este trámite vía online, presencialmente o si domicilia, o no, el pago. Estas son los días que todo contribuyente debería conocer:

3 de abril : es la fecha de inicio del plazo para presentar la declaración de la renta vía online

7 de mayo : inicio del plazo de la atención telefónica para la presentación de la declaración

3 de junio : puesta en marcha del servicio de atención presencial en oficinas para quienes requieran asistencia en persona

26 de junio : fecha límite para las presentaciones de declaraciones que resulten en un ingreso con domiciliación bancaria

1 de julio: último día para presentar la declaración de la renta

Es importante saber que los contribuyentes que quieran aplicarse determinadas deducciones o recibir una eventual devolución, tendrán que confirmar el borrador o presentar la declaración de la renta, aunque no estén obligados a ellos por la cuantía de sus ingresos. En general, los ingresos mínimos excluidos de la declaración de la renta 2023-2024 por rendimientos del trabajo son aquellos menores a los 22.000 euros brutos anuales. Así que, si los ingresos por trabajo en 2023 proceden de un único pagador y no superan esta cantidad, no hay obligación de presentar la declaración de la Renta este 2024.