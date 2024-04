Grandes promotoras pujan por la 'macrosubasta' de suelo de Boadilla del Monte

Vista aérea de Boadilla del Monte / Google Earth

Gabriel Santamarina



A principios de enero, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte inició una la 'macroventa' de suelo para construir vivienda libre, a través de subasta pública. El segundo municipio de España con mayor renta per cápita puso en el mercado terrenos para levantar 209 viviendas, repartido en cinco licitaciones y once lotes, que supondrán unos ingresos para las arcas locales de más de 42,6 millones de euros. Ocho lotes han recibido pujas, algunos con multitud de ellas, mientras que tres se han quedado desiertos: dos no recepcionaron ofertas y en uno no fue aceptada por ser entregada fuera de plazo, según la documentación consultada por ACTIVOS en el Portal de Contratación.

La subasta que más concurrencia ha tenido han sido los dos lotes con suelos en la zona de Viñas Viejas, que ponen en el mercado parcelas para construir 96 viviendas en altura por 15,5 millones de euros. A los dos lotes han pujado las promotoras Aedas Homes, Amenabar, Inbisa, Pryconsa, Afar4, Promogonsa, la cooperativa Terrazas del Parque y la familia Arotzarena Marín a través de la sociedad Naiz S.A.. En el caso del lote uno ha pujado también la cooperativa Vivir en Valle de las Cañas y la Sociedad de Estudio de Proyectos Urbanísticos y Desarrollo de Promociones; mientras que en el segundo hay también ofertas de CP Grupo Pinilla, las cooperativas Cerro del Espino y Vivir en Casa Nueva, y la promotora holandesa Ten Brinke, aunque esta última no ha sido aceptada por mandarse fuera de plazo.

La siguiente licitación más importante por importe es la de la zona de Los Fresnos, donde se levantarán 38 nuevas casas, cuyos suelos salen a la venta por 11,38 millones. La subasta está repartida en cuatro lotes, de los cuales el primero y el cuarto han quedado desierto, el último porque el licitador, la gestora Kanda Capital, liderada por Pablo Rodríguez San Pedro Baselga y Alfonso Merry del Val, no envió dentro del plazo establecido la garantía exigida por el Ayuntamiento. Al segundo y tercer lote han pujado la gestora de promociones Verona y la firma inmobiliaria Auric Partners, que previsiblemente se lo adjudicarán.

En la tercera, cuyos suelos se valoran en 7,88 millones de euros, hay dos lotes, en los que se construirán también 38 viviendas, en este caso unifamiliares, en la zona de La Cárcava. En el primer lote, han pujado también Aedas Homes y Pryconsa, que se suman a Ebrosa y Fides Gestion de Proyectos, aunque la oferta de esta última ha sido excluida por enviar la documentación fuera de plazo. Al segundo lote concursan Hermafer y Grupo Larvin, mientras que la gestora de promociones Umbrataria ha sido excluida por enviar tarde la garantía de pago.

La cuarta subasta, de 29 chalets en la zona de El Pastel, parte desde 5,94 millones de euros. El primer lote no ha recibido ofertas, mientras que en el segundo han pujado Hermafer y el estudio de arquitectura Lahoz Turegano. También enviaron sus pujas la promotora Geosem y Kanda Capital, aunque han sido descartadas, igual que en las anteriores, por recibirse fuera de plazo. La última licitación, que prevé la construcción de 8 unifamiliares en el Sector S, ha recibido una sola oferta por parte de la constructora Seranco, como mínimo de 1,89 millones, que previsiblemente se adjudicará.

Previsiblemente, las dos primeras subastas se las adjudicarán las cooperativas, que en este tipo de procesos suelen pujar a precios más altos que las empresas, mientras que las restantes, la mayoría, han contado únicamente con un ofertante, que, si toda la documentación es correcta, se alzarán con los terrenos.

El Ayuntamiento quiere ampliar su oferta de viviendas

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte persigue, con esta licitación, obtener ingresos para las arcas municipales, "que sirvan para financiar la mejora de los servicios públicos", y ocupar suelos ociosos, "que provocan problemas de seguridad y de salubridad". En una nota, el alcalde de la localidad, Javier Úbeda, señaló: "La oferta de vivienda es uno de los problemas más importantes que tiene la Comunidad de Madrid y que poner a disposición suelo para construir, así como seguir fomentando la construcción de vivienda pública protegida, son formas de ayudar a paliar esta circunstancia. En este momento hay demanda de suelo y hemos querido aprovechar la oportunidad para adelantarnos a futuros desarrollos previstos también en municipios cercanos".

En total, en los últimos meses, la Comunidad de Madrid ha activado el desarrollo de 524 pisos destinados al alquiler a precios asequibles dentro de su Plan Vive. Por su parte, el Consistorio vendió también parcelas para levantar 209 viviendas, otras 158 actualmente en construcción en la zona de Valenoso y las 108 unidades que levantará el propio ente local.