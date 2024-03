La CNMV estudia si sanciona a Grifols y Gotham tras su informe con "deficiencias relevantes"

Grifols redujo su beneficio un 72% en 2023 por los costes de reestructuración. / EP

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está estudiando si sanciona o no tanto a Grifols como al fondo bajista Gotham tras publicar el jueves su investigación. En esta, un informe de 10 páginas, la Comisión concluye que no ve necesario reformular las cuentas de la multinacional catalana, pero sí enumera un buen puñado de "deficiencias relevantes". La CNMV, tras haber analizado e investigado las incorrecciones que denunció Gotham, que llegó a afirmar que las acciones de Grifols valían cero, inicia el proceso para decidir si la conducta de la empresa y del fondo son o no sancionables.

En el informe de la CNMV se detallan hasta 29 deficiencias de Grifols. Se trata de un número elevadísimo teniendo en cuenta que Grifols es una multinacional que cotiza en el Ibex, el selectivo bursátil español. Pero por otro lado la Comisión no ha detectado una deficiencia de carácter muy grave que hubiera dado lugar a exigir a la empresa que rehiciera las cuentas.

El caso InmunoTek

Entre las 29 deficiencias encontradas, la más relevante hace referencia al acuerdo de colaboración con InmunoTek. La CNMV considera que el tratamiento contable de este acuerdo "no era adecuado" porque en lugar de como una inversión financiera, debería haberse registrado como una operación cojunta. En la práctica, Grifols llevó a reservas ajustes negativos por 39,3 millones de euros. La corrección de la CNMV consiste en que debería haber reflejado esos ajustes negativos directamente como pérdidas en la cuenta de resultados, lo que implicaría anotar 33,3 millones de números rojos en el ejercicio de 2022 y 15 millones en 2023. En 2022, Grifols presentó un beneficio neto de 208,3 millones y en 2023, de 59,3 millones.

Noticias relacionadas

El resultado de este informe en bolsa es relevante. La empresa pierde casi un 50% en lo que va de año y había empezado la jornada, tras el relativo respiro del informe, con un alza moderada del 6%; sin embargo a lo largo de la mañana, estas subidas se han convertido en retrocesos.

Por su parte, la farmacéutica catalana Grifols ha subrayado que la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) "confirma" sus estados financieros y endeudamiento en su informe de este jueves sobre la compañía, según recoge EP. La farmacéutica ha destacado que la CNMV "no identifica errores significativos" en las magnitudes de sus estados financieros, ni ve necesaria la reformulación de algunas de sus cuentas. "La consolidación de Haema AG, BPC Plasma Inc. y GDS es correcta y está de acuerdo con las NIIF adoptadas por la Unión Europea", ha defendido Grifols.