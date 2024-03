La abogada general de la UE dice que el acuerdo de pesca con Marruecos debería anularse

Barcos pesqueros amarrados en el puerto de Barbate. / EFE

2 Se lee en minutos Silvia Martinez



La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que debería anularse la decisión del Consejo sobre el acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Marruecos en enero de 2019 porque al no considerar el territorio del Sáhara Occidental y las ayudas adyacentes al mismo como separadas y distintas del territorio de Marruecos "no ha respetado el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui".

Tan solo unos meses después de la firma el Frente Polisario recurrió la decisión ante el Tribunal General de la UE en que 2021 le dio la razón. Tanto la Comisión Europea como el Consejo decidieron recurrir en casación. Este jueves, la abogada general, Tamara Cápeta, ha emitido el dictamen preliminar en el que propone desestimar los recursos y confirmar la sentencia de hace tres años.

En primer lugar, y aunque reconoce que el Sáhara Occidental no tiene representante oficial o reconocido que pueda interponer un recurso en su nombre sí señala que lucha por uno de los tres posibles resultados del derecho a la autodeterminación del territorio: la creación de un Estado independiente. "En consecuencia, debe considerarse que el Frente Polisario refleja los intereses y deseos de (al menos) una parte del pueblo del Sáhara Occidental", dictamina.

Recursos naturales

Noticias relacionadas

En cuanto al fondo del asunto, la aboga general explica que el Acuerdo de Pesca y el Protocolo de aplicación no cumplen el requisito de tratar el territorio del Sáhara Occidental como "separado y distinto" del del Reino de Marruecos y que esto vulnera el "principio de autodeterminación" tal y como lo ha interpretado la corte europea en el pasado. Además, el hecho de no tratar los dos territorios por separado también puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio.

El dictamen preliminar admite, no obstante, que dado que algunos de esos elementos, aunque planteados ante el Tribunal General, no fueron tratados, no corresponde al Tribunal de Justicia discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental. La corte europea suele tener en cuenta en el 80% de los casos las recomendaciones de la abogada general aunque el dictamen no es vinculante. La aplicación del protocolo pesquero, del que se beneficiaban particularmente buques españoles, expiró el pasado 17 de julio.