La manifestación de Unión de Uniones “pincha” al intentar meter 1.500 tractores en el centro de Madrid

Varios agricultores subidos a un tractor durante una nueva jornada de protestas de agricultores y ganaderos, a 17 de marzo de 2024, en Madrid (España).

Se escuchó a Chayanne con su "Torero", a Camela y hasta "El Polvorete" de Vicente Fernández. Más que una manifestación de agricultores y ganaderos parecía una verbena de pueblo. Entre flores, fandanguillos y alegría, los asistentes a la manifestación convocada por Unión de Uniones en el centro de Madrid bajaron al ritmo de distintas canciones desde el Ministerio de Transición Ecológica hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero esta vez no había tanta afluencia como en movilizaciones anteriores. La organización rebajó la cifra de asistentes a 1.000 agricultores y a 120 tractores de las 10.000 personas y 1.500 vehículos agrícolas que se esperaban en el Paseo de la Castellana. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid cuantificado un total de 450 personas y 78 tractores, dos menos del número que había obtenido el permiso para realizar el trayecto entre ambos ministerios. En la última manifestación de Unión de Uniones, convocada el pasado 21 de febrero en la capital española, se congregaron hasta 4.000 agricultores y cientos de tractores.

"A la PAC hay que darle la vuelta como un calcetín. No puede ser que la política agraria se ha convertido en una burocracia medioambiental. (...) Unión de Uniones va a seguir, esto no acaba aquí " Luis Cortés, coordinador estatal de la organización da las gracias a todos pic.twitter.com/3YMnXHN8Em — Union de Uniones (@UniondeUniones) 17 de marzo de 2024

Por segunda vez consecutiva y tercera en un año, Unión de Uniones ha animado a los trabajadores del sector primario a protestar ante los dos ministerios que, a su juicio, están poniendo trabas a los agricultores. La mayor parte de los asistentes procedía de Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Castilla y León, aunque también había banderas presentes de Valencia y de Asturias. Es el caso de Fernando Marrón, coordinador regional de USAGA en Asturias. "Cada vez es un poco peor que antes, desaparece más ganadería, la problemática es la misma y los dos ministerios no toman decisiones", aseguró. El aumento de costes de producción se ha vuelto tan insostenible para estos ganaderos que se está planteando la bajada del precio de la leche en esta región. "Queremos hacer partícipes a la sociedad de esta ruina, lo que van a comer son alimentos baratos que no cumplen los requisitos que nos imponen a nosotros y eso afecta a la salud", sentenció.

A diferencia de otras movilizaciones que han tenido lugar en Madrid por parte del sector primario, la de este domingo tenía un cariz festivo y familiar. Muchos niños han acudido a la manifestación con sus padres y abuelos para portar una pancarta en defensa del campo, y de paso, subirse un rato a algún tractor. "El campo necesita el apoyo de todo el mundo", comenta Cristina, una de las madres procedente de Cuenca que se ha sumado a la marcha junto a otras amistades que también acudían con menores. La manifestación se ha iniciado con una donación de 150 litros de aceite de oliva y seis sacos de 25 kilogramos cada uno de patatas a la ONG Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, para evidenciar que "el aceite debería ser asequible para los consumidores". En un comienzo se había previsto también una donación de sangre al término de la manifestación, pero finalmente se canceló por falta de permisos de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Niños participantes en la manifestación de Unión de Uniones celebrada este domingo en el centro de Madrid. / PAULA BLANCO

PAC, competencia desleal y ventas a pérdidas

Bajo el lema "Nos siguen sobrando los motivos" y con carteles vistos en movilizaciones anteriores, como el "No a la agenda 2030", "Por un mundo rural vivo sin limosnas" o "Sobran papeles faltan soluciones", la caravana de agricultores y ganaderos volvió a llevar hasta el centro de Madrid reivindicaciones como la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la imposición de cláusulas espejo y la prohibición efectiva de las ventas a pérdidas, incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, aseguró que el acuerdo comercial Mercosur "no se aprobará en estas condiciones": "¿Queremos un tratado con Mercosur? Sí. ¿En qué condiciones? En las mismas que se me imponen a mí. Si yo no puedo pinchar una vaca con clembuterol porque hemos quedado que el clembuterol es dañino para los consumidores, ¿por qué vamos a permitir portar carne con clembuterol en la Argentina?". "No podemos competir con otros países terceros si no tienen las mismas reglas de juego", manifestó el representante de Unión de Uniones en Castilla y León, Jesús Manuel Palacín.

En la protesta se han exigido medidas concretas y contundentes para el campo más allá de los "parches" presentados en forma de 18 medidas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y una política agraria comunitaria que vele por el sector. "Si queremos tener una política medioambientalista habrá que hacerla, pero no bajo el paraguas de política agraria", destacó. En la misma línea se expresó el responsable de Unión de Uniones en Madrid, Alfredo Berrocal. "Si el campo no produce, la ciudad no come, y eso lo saben todos los ciudadanos menos los políticos". Los agricultores han animado a seguir saliendo a la calle para presionar por "tener una vida digna". "Las protestas seguirán hasta que Planas se siente con los verdaderos representantes de los agricultores y no ofrezca solo parches", afirmó Cortés.