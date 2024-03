Rocío López, la amante de la tecnología que lidera ING a ritmo de heavy metal

Rocío López, directora de tecnología de ING / Ferran Nadeu

Entre las 450 personas que forman el equipo de tecnología del banco ING hay 19 nacionalidades. Unos con perfiles más técnicos y otros más estratégicos. Júniores que se sientan a trabajar con los séniores; empleados con ambiciones profesionales y personales absolutamente distintas. Todos ellos vibran al ritmo del heavy metal de Rocío López, CIO -directora de tecnología- del banco. Abrir con canciones de los míticos The Muse o de Iron Maiden cada uno de los encuentros que el área de tecnología celebra en el auditorio de la compañía se ha convertido en tradición. La máxima responsable de la tecnología del banco naranja es, a la vez, una apasionada de la música clásica y de la ópera. Una mujer de contrastes que contagia su pasión por la ciencia y que intenta que cada integrante de su equipo "se sienta orgulloso y motivado" con el trabajo que realiza.

López nació en Cuenca hace 47 años. A los 18 años se fue a estudiar a Madrid y se licenció como ingeniera técnica de telecomunicaciones en la Universidad Carlos III. Se puso a trabajar en una consultora en la que vivió una "etapa muy intensa" de dos años. Luego la fichó el banco de origen neerlandés para que trabajara en el área de arquitectura de software. Y allí ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 16 años.

"Nunca pensé que fuera a estar tanto tiempo en una empresa", asegura. En ella ha ocupado diferentes puestos: "He ido cambiando cada dos años, más o menos, con distintas responsabilidades y ámbitos de trabajo". Aunque muestra cierta curiosidad al pensar cómo podría haber sido su vida si hubiera trabajado en más sitios, considera que es una suerte poder hacerlo todo dentro de una misma empresa con la que, además, comparte valores. "Lo más importante para mí es ofrecer algo que aporte valor a la sociedad. Lo que hacemos lo usan los 4,2 millones de personas que son clientes del banco. Por lo tanto, tenemos impacto sobre todas ellas -explica-. Intento escucharlas para intentar entender qué necesitan y dárselo con la tecnología".

Retener el talento

"Ponemos siempre a las personas en el centro. No solo a los clientes, también a nuestros empleados", destaca. Esto último se ha convertido casi en una obligación en el sector tecnológico. "Es un ámbito en el que hay mucha rotación. Pero nosotros estamos en menos del 4%, muy por debajo de la media del mercado". Porque "el perfil tecnológico se mueve mucho por el propósito de la compañía. Y es muy satisfactorio ver que estás en un banco donde la tecnología tiene tanta relevancia". Además, ofrecen "condiciones para que la gente esté a gusto". Se refiere, entre otras, a un modelo de trabajo flexible, híbrido. Un punto medio entre el teletrabajo y la presencialidad. "Queremos que puedan organizarse, que no tengan que dedicar todo su día al trabajo", cuenta.

La directiva define como "inclusivo" su tipo de liderazgo. "No creo que haya que tener una posición demasiado jerárquica para ser un buen líder. Todos tenemos mucho que aportar. Trato de impulsarles para que lo vean", asegura en referencia a su equipo. "Intento inspirar. Tenemos el privilegio de poder crear cosas. En este caso, un banco. Me gusta transmitir la ilusión para que crean en lo que hacemos", continúa.

"Me ocupo más que me preocupo"

Un perfil tan veterano como el de López ha visto gran parte de la evolución de la entidad y se ha tenido que ir adaptando a la misma. "Cuando he considerado necesario formarme para entender si lo que estaba creando para el banco tenía sentido o no, lo he hecho", cuenta orgullosa. Hace un año y medio le ofrecieron dirigir el área de tecnología de la compañía y no dudó. Para ello también se ha tenido que formar.

Define su liderazgo como "inclusivo": "No creo que haya que tener una posición demasiado jerárquica", afirma

Ahora es además miembro del consejo de administración. "Ya no puedo estar desarrollando el código, pero nunca me he separado de la tecnología como tal. Trabajo en seguir manteniéndome al día", subraya. Aunque ya no puede ser su prioridad. "En una posición como la mía, eres responsable, literalmente, de que el banco funcione". Un banco que obtuvo unos beneficios de 7.300 millones de euros el año pasado. Es una posición crítica que afronta con mucha serenidad. "Me ocupo más que me preocupo. Tengo mucha claridad en situaciones de estrés", sostiene. "No me aconseja nadie en concreto, pero sí que escucho mucho". Y luego decide con qué consejo se queda.

Vínculo con la ciencia

Noticias relacionadas

Lee en sus ratos libres. Su última lectura: Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, uno de sus autores predilectos. Pasa el máximo tiempo que puede con su hijo de 7 años, sale con sus amigos y, de vez en cuando, vuelve a su Cuenca natal para visitar a sus padres. Aunque no contempla volver definitivamente. "Me encanta Madrid", remarca.

No tiene claro si terminará su andadura profesional en el banco. "En 10 años me veo siguiendo vinculada a la tecnología. No sé si en ING o en otro sector. Seguramente, intentando seguir creando un impacto en la sociedad con lo que creamos con la ingeniería".