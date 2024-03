Raquel Sánchez (Paradores): “Hay que ser valientes y regular el alquiler turístico”

Mesa redonda sobre Perspectivas del sector hotelero español en el hotel Torre Barceló de Madrid.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha apostado este miércoles por la regulación del alquiler turístico por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas ante un año que se prevé de récord en el sector turístico español con la llegada de más de 85 millones de turistas. “Hay que regular, hay que ser valiente, se puede hacer y en mi anterior etapa como alcaldesa -de Gavá (Barcelona)- lo hicimos. La competencia está en manos de las comunidades y los ayuntamientos que son los responsables de regular los apartamentos turísticos”, defiende.

La exministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana también se ha referido a la ampliación del aeropuerto del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en la jornada ‘Perspectivas del sector hotelero español de los hoteles urbanos a la expansión internacional’ organizada por Prensa Ibérica junto a Barceló y PwC. “Hay una comisión mixta entre Gobierno, Generalitat y Aena trabajando en ello, pero todos estamos de acuerdo en que es vital la ampliación de El Prat. España goza de unas infraestructuras pioneras a nivel mundial, una alta velocidad a la vanguardia y con el mayor número de kilómetros solo superada por China”, valora.

Paradores alcanzará la cifra de 100 establecimientos en 2025, con la apertura este año del parador de Molina de Aragón (Guadalajara) y el próximo año en Ibiza y Veruela (Zaragoza). “Paradores tiene que ser rentable con el objetivo de seguir reinvirtiendo en el patrimonio histórico cultural español y tener establecimientos donde la iniciativa privada no se atreve o no tiene capacidad. El reto es ejecutar los fondos europeos que hemos recibido 90 millones de euros a través de Turespaña, la digitalización, la sostenibilidad y crecer en el número de clientes extranjeros”, subraya.

En la jornada también han participado José Ángel Preciados, consejero delegado de Ilunion Hotels; Victoria López, presidenta de Fedola; Benet Ferrer, consejero delegado Aqua Hotel Group y María Gaspart, directora general del Grupo Atiram. “Soy firmemente partidaria de la regulación, pero tenemos que hacer nuestro trabajo como hoteleros porque hay que convencer a la gente de que es mejor ir a un hotel que a un apartamento, mimando al cliente. Además de la regulación, otro reto que afronta el sector es que los fondos de inversión nos están haciendo daño en Barcelona, porque están apostando mucho dinero en la compra de activos inmobiliarios y es difícil generar rentabilidad con las cifras que manejan los fondos”, puntualiza Gaspart.

“Estamos en un momento de brindis absoluto, con récord en los indicadores de rentabilidad, a nivel de ingresos… Sin embargo no podemos ser autocomplacientes con la Marca España. No sabemos qué significa la Marca España, no sabemos qué significa la sostenibilidad, no sabemos cuántos trabajadores tiene el sector… Y en definitiva no sabemos cómo se traslada la imagen de Marca España, que la están trasladando los grandes y pequeños empresarios pero no a nivel global como país porque cada uno traslada una imagen”, apunta Preciados.

Durante la jornada también se ha hablado de la sostenibilidad y de la gestión del agua tan necesaria para el turismo. “En Lloret de Mar (Girona) nos hemos comprometido los empresarios hosteleros y el Ayuntamiento en construir una desaladora para poder llenar las piscinas de los hoteles este verano. En Pineda de Mar y Santa Susana (Barcelona) los ayuntamientos se han comprometido en levantar una desaladora para el mismo fin. Nos preocupa la sostenibilidad, pero no la saturación. España seguirá atrayendo el turismo por ser un destino refugio cuando hay conflictos bélicos, pero también por nuestros propios valores”, arguye Ferrer.

Victoria López, presidente del grupo canario Fedola, se ha referido a dos temas que afronta el sector como la inflación y la sostenibilidad. “Desde la Semana Santa de 2022 vimos crecimientos. En cuanto a los precios, tendremos lo que nos merecemos. Seremos caros o baratos en función de la percepción del cliente. No hay ofertas en este momento”, explica. “Hay que trabajar en la sostenibilidad, pero también en la sostenibilidad social y económica. Dando trabajo a discapacitados, vulnerables… En Canarias vivimos una situación de saturación de coches en las carreteras, hay que quitar coches de las carreteras y a potenciar el uso de los autobuses para los trabajadores. Nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa piloto junto a 8 hoteles más para el traslado de trabajadores a través de autobuses a las zonas turísticas”, indica.