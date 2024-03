Las tiendas de ropa usada Humana aumentan sus ventas en España un 16%, hasta los 7,3 millones

Contenedor de Humana de recogida de ropa. / EFE / Humana

Las tiendas Humana registraron ventas de 7,3 millones de euros en España en 2023, un 16% más que el año anterior. El dato, proporcionado por la propia entidad este martes, "ratifica el auge del sector de la moda second hand, cuyos factores de crecimiento son un aumento de la demanda, un cambio de valores impulsado por la conciencia ambiental, el gradual redescubrimiento de nuevas experiencias de compra y los precios asequibles, todo ello en un contexto de inflación".

De origen danés, Humana opera en España a través de la Fundación Pueblo para Pueblo. Las fundaciones no presentan cuentas en el Registro Mercantil, como sí deben hacer las empresas, de modo que los resultados del ejercicio (si obtuvieron o no beneficios contables) no son públicos.

Humana tiene 51 puntos de venta, once de ellos especializados en moda vintage, y se nutre de la ropa que la gente deposita en los contenedores que tiene por la calle o en las propias tiendas. Para poner los contenedores en la vía pública la fundación compite con otras organizaciones (empresas incluidas) en las licitaciones que sacan los Ayuntamientos, que cobran una tasa por contenedor.

Humana tiene 5.300 contenedores en todo el territorio. Según sus datos, el año pasado recuperaron 72,7 millones de prendas que fueron tratadas en las plantas de clasificación de Leganés, en Madrid, y la Ametlla del Vallès, en Barcelona. Los artículos en mejor estado se venden en las tiendas Humana, aclara la entidad. Con lo que ganan, impulsan "proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur y acciones sociales en España". En España emplean a 720 personas, 400 de ellas en tiendas.

La ropa de segunda mano ya no es "de pobres"

Según explicó el retail strategy manager de Humana, Rubén González, el crecimiento del sector de la segunda mano es notorio desde 2015. "Hasta 2020, el aumento de ventas y del número de clientes fue progresivo, pero se frenó con los efectos del confinamiento y el cierre provisional de todos los comercios. Afectó a Humana, como al resto de agentes especializados en el canal físico, obligándonos a reorganizar nuestra red de establecimientos, prescindiendo de algunos de ellos. La recuperación del sector llegó en 2021, despegó en 2022 y aceleró en 2023".

"La ropa de segunda mano se posiciona como la primera opción para un número creciente de consumidores", dijo González. "Es el mejor indicativo de se ha quitado de encima prejuicios como el de ‘ropa para pobres’. Nuestro país se está impregnando de la conciencia del consumidor de países nórdicos, Inglaterra o Alemania. Cada vez se ve más como una alternativa sostenible y de prestigio".