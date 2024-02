La CNMV autoriza la OPA de Helena Revoredo sobre el 15% de Prosegur por 149 millones

Archivo - Oficina de Prosegur / PROSEGUR - Archivo

3 Se lee en minutos Redacción



La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este martes la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) parcial presentada por Gubel, sociedad controlada por la empresaria Helena Revoredo, accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur, sobre el 15% de la compañía de seguridad por hasta 149,6 millones de euros, según recoge la agencia Europa Press.

El supervisor ha dado 'luz verde' a la OPA al entender "ajustados" sus términos a las normas vigentes y al considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradas con fecha 12 de febrero de 2024. Así, la CNMV ha acordado autorizar la "OPA parcial de adquisición de acciones de la entidad Prosegur presentada por Gubel el 12 de diciembre de 2023 y admitida a trámite el 21 de diciembre de 2023".

El supervisor ha detallado que la oferta parcial se extiende a la adquisición de un número máximo de 81.754.030 acciones de Prosegur representativas del 15% de su capital social que está integrado por 545.026.866 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona e incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil. Asimismo, se dirige a todos los titulares de acciones excepto al oferente, titular directa e indirectamente de 326.468.224 acciones de Prosegur, representativas del 59,90% del capital, que se encuentran inmovilizadas.

Con todo, la CNMV ha subrayado que el precio de la oferta es de 1,83 euros por acción y se abonará en efectivo, al tiempo que ha detallado que este precio ha sido fijado libremente por el oferente. El supervisor ha detallado que la efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición, y ha explicado que, en garantía de la operación, "el oferente ha presentado avales por 149,61 millones de euros emitidos por seis entidades".

El plazo de aceptación será de 20 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. Asimismo, al ser una opa parcial, no proceden compraventas "forzosas", al tiempo que la CNMV ha explicado que "el oferente no tiene planes de promover que las acciones dejen de estar cotizadas".

Revoredo, a través de Gubel y de su filial íntegramente participada por Prorevosa, es titular directa e indirectamente del 59,899% del capital social de Prosegur y del 61,445% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera, con lo que, al triunfar la OPA, Revoredo controlará el 75% de la compañía de seguridad.

Precio de la oferta en efectivo

