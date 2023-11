Helena Revoredo, propietaria de Prosegur, lanza una OPA sobre el 15% de la compañía por 149,6 millones

Archivo - Oficina de Prosegur / PROSEGUR - Archivo

Helena Revoredo, actual presidenta de Prosegur, ha lanzado una oferta pública de adquisición de valores (OPA) voluntaria sobre el 15% del capital social de la compañía de seguridad por hasta 149,6 millones de euros. La empresaria ha efectuado este movimiento a través de Gubel, la sociedad familiar de la empresaria, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Revoredo controla el 59,899% de las acciones de Prosegur y el 61,445% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera. Si la operación triunfa, alcanzaría el 75% del capital de la firma de seguridad. A primera hora de la segión, las acciones de Prosegur se disparaban por encima del 20% en Bolsa.

La oferta se dirige a todos los titulares de acciones de Prosegur y se extiende a la adquisición de un máximo de 81.754.030 acciones a un precio de 1,83 euros por título en efectivo, lo que supone una prima del 27,4% sobre el precio al que cerraron las acciones ayer las acciones de Prosegur (1,43 euros) y del 28,55% sobre el precio medio ponderado de 1,424 euros por acción del último mes. Según se incluye en el documento remitido a la CNMV, la OPA se formula exclusivamente en el mercado español, el único donde Prosegur cotiza, aunque va dirigida a todos los accionistas con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. Asimismo, no estará sujeta a ninguna condición, por lo que será válida cualquiera que sea el número de acciones que la acepten.

El total de 326.468.224 acciones, representativas al 59,899 del capital social de Prosegur, de Gubel permanecerán inmovilizadas hasta la finalización de la OPA. La sociedad ha confirmado que tiene "comprometida financiación suficiente" para obtener los fondos necesarios que atiendan la contraprestación total de la oferta, que, además, "estará garantizada por un aval bancario".

Gubel asegura en el anuncio previo a la OPA remitido a la CNMV que esta oferta "no constituye una concentración económica y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificación ni a la obtención de ninguna autorización o no oposición, con carácter previo o posterior a su formulación, por parte de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o de cualquier otra autoridad de competencia". "La oferta no está sujeta a la obligación de notificar a ninguna autoridad española o extranjera, ni a la obtención de ninguna autorización de otra autoridad administrativa española o extranjera distinta de la CNMV", concluye.

Prosegur obtuvo un beneficio de 51 millones de euros en los primeros nueve meses del año, en línea con el resultados del año anterior, y elevó sus ingresos un 7% pese al impacto de la divisa. Su Ebitda, por su parte, aumentó un 8,9% respecto a 2022 hasta los 376 millones de euros.

La octava mujer con mayor renta del país

Noticias relacionadas

Nacida hace 76 años en Rosario (Argentina), Helena Revoredo es la octava mujer con mayor renta de España con una fortuna estimada en uos 1.200 millones de euros. Su marido Herberto Gut fue quie fundó Prosegur en la década de los 70, y tras su muerte en 1997, Revoredo se hizo cargo de la compañía primero como vicepresidenta y después como presidenta en 2004. Al mismo tiempo, presidió la sociedad familiar Gubel, que gestiona la participación mayoritaria en Prosegur y otras inversiones en diversos sectores. En esta sociedad cada vez ganan más poder sus hijos, especialmente Bárbara Gut, quien ostenta el puesto más alto desde 2020.

Además de Gubel, la familia ha invertido en Repsol, Meliá, Pharmamar e incluso Talgo a partir de su sociedad de inversión Romer Capital. Revoredo también tuvo un sillón en consejos de administración como Banco Popular, Endesa o Mediaset, cargos de los cuales dimitió hace años.