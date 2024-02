Así es cómo puedes aumentar la cuantía de tu pensión de la Seguridad Social

Algunos pensionistas se pueden quedar sin subida de pensiones en enero / Jordi Cotrina

Este 2024, las pensiones de la Seguridad Social han experimentado un generoso aumento, independientemente de si son contributivas o no contributivas. De esta manera, y al igual que el resto de prestaciones, la cuantía máxima que se puede cobrar por la pensión de jubilación también ha aumentado en 2024, por lo que sus beneficiarios podrán destinar el dinero extra a cubrir todavía más gastos.

Cuánto suben las pensiones en 2024

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 3,8% este 2024, mientras que las no contributivas aumentarán un 6,9%. Una bajada considerable respecto a los datos de 2023: un 8,5% para las contributivas y un 15% para las no contributivas. Esto se debe a un menor dato de inflación interanual registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Entre las pensiones no contributivas, encontramos las de viudedad.

Además, desde este año, las pensiones mínimas de viudedad se equipararán progresivamente con las pensiones mínimas de jubilación. De esta manera, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años. Este 2024, la cuantía pasará de los 906 euros a los 1.033 euros mensuales.

Pensión máxima en 2024

La pensión máxima en 2024 se situará en 3.175 euros mensuales en 14 pagas, lo que haría 44.450,56 euros anuales. En 2023, la pensión máxima es de 3.059 euros al mes.

Las pensiones que excedan de 3.175,04 euros mensuales no se revalorizarán. El importe de la pensión, una vez revalorizada, está limitado a la cantidad de 3.175,04 euros, entendiendo esta cantidad referida al importe de una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder, según la página oficial de la Seguridad Social.

El valor de la pensión máxima subirá cada año hasta 2050 basándose tanto en el IPC como en el incremento adicional y anual del 0,115%. Se espera que estas medidas resulten en un aumento aproximado del 3% en el valor de la pensión máxima durante todo ese periodo.

Requisitos para la cuantía máxima de jubilación

Los únicos trabajadores que pueden acceder a la pensión máxima de jubilación se trata de los que han cotizado por la base máxima durante los últimos 25 años de vida laboral. Por otro lado, podrán acceder a la ayuda los ciudadanos que tengan, como mínimo, 36 años cotizados. La nómina de este colectivo estará superando todos los meses los 3.000 euros.