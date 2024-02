Simulador de la Renta: así funciona el Renta Open Web 2024 que simula tu declaración

Renta Open Web 2024: así funciona el simulador para hacer la declaración. / ShutterStock

La Campaña de la Renta de 2024 se abrirá el próximo día 3 de abril y se prolongará hasta el 1 de julio. Durante ese periodo, millones de contribuyentes están llamados a rendir cuentas con Hacienda, una obligación que se repite cada año y que siempre genera multitud de dudas entre los ciudadanos: ¿tendré que pagar? ¿Tendré que declarar este concepto?...

Este año los contribuyentes pueden hacerse a la idea de cuál será el resultado final de su declaración con el programa Renta Open Web 2024, un simulador que la Agencia Tributaria ha habilitado en su página web.

El Renta Open Web 2024 es una versión de Renta WEB que funciona como un simulador. La diferencia entre ambos reside en que en el Renta Open Web 2024 no se puede presentar la declaración de IRPF, solo simularla y por ello, no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales.

Pasos para usar Renta Open Web 2024

PASO 1: Para usar este simulador de la renta solo tendrás que acceder en la web de la Agencia Tributaria. Una vez allí, en la ventana inicial podrás comenzar una "Nueva declaración" o "Cargar" los datos de una declaración previamente guardada y creada con la misma aplicación.

La ventana inicial del Renta Open Web 2024. / Agencia Tributaria

PASO 2: Ahora tendrás que seleccionar el idioma e introducir los datos identificativos completos, que no quedarán registrados. Si has iniciado una nueva declaración deberás incluir todos los datos, personales y económicos, para simular el resultado.

Pantalla para rellenar los datos en el Renta Open Web 2024. / Agencia Tributaria

PASO 3: Tras el paso anterior llegarás al resumen de resultados y podrás comenzar a hacer la simulación de tu declaración. En esta pantalla tendrás que ir rellenando los datos, pudiendo acceder a las distintas secciones de la declaración desde "Apartados declaración" o pulsando en los enlaces numéricos junto a cada concepto. Además, desde "Buscar casilla" puedes localizar apartados de la declaración por número de casilla o conceptos.

Pantalla para acceder a las distintas secciones de la declaración. / Agencia Tributaria

PASO 4: Una vez rellenado lo anterior, podrás confirmar la simulación desde el botón "Validar", que sirve para detectar posibles avisos y/o errores.

Pantalla de errores y avisos del Renta Open Web 2024. / Agencia Tributaria

PASO 5: Para comprobar el resultado deberás acceder a la última página, "Documento de ingreso o devolución", o al resumen de declaraciones.

Renta WEB Open permite la generación de un PDF. / Agencia Tributaria

Renta WEB Open facilita la creación de un archivo PDF con la "Vista previa" del formulario de declaración, aunque este archivo no es admisible para su presentación oficial.