Sylvia Andrés, la primera 'jefa' de los congresos de España

La directora gerente del Palau de Congresos Sylvia Andrés. / Germán Caballero

Asumir retos no buscados sin perder la ilusión se ha convertido en el leitmotiv de la trayectoria laboral de Sylvia Andrés (Valencia, 1968), escogida en Fitur 2024 como la primera presidenta de la Asociación de Palacios de Congresos de España. Es un nuevo desafío de gestión al que llega, reconoce, "con muchas ideas" y donde va a dar "todo durante cuatro años". Es el tiempo máximo que se ha fijado para una aventura que ve como una "oportunidad para implantar" una forma de trabajar que desde 2015 aplica liderando el día a día del Palacio de Congresos de Valencia. Sin embargo, detrás de ese trabajo al frente de la gestión de una institución que vive hoy su mejor momento histórico, existe un camino laboral que comenzó entre incertidumbres para la valenciana.

Porque Andrés no fue una de esas personas que llega a sus estudios guiada por una vocación, sino que aterrizó "por descarte, buscando una carrera práctica". La elegida, gracias a sus salidas profesionales, fue Ciencias Económicas y Empresariales, que acabó cursando en la Universidad de Valencia (UV). Aun así, recuerda: "No empecé a ver lo que me gustaba hasta el tercer año de la licenciatura". Fue en ese momento cuando vio "la luz" con una rama, la del márketing, que la llevó a enlazar la carrera con un máster en esta materia en ESIC.

Ahí llegó un primer reto. El de crear en grupo para el proyecto de final de máster, gracias a la iniciativa de uno de sus compañeros, la línea de puericultura -la dedicada a los niños más pequeños- en una multinacional como Hasbro. Acabar dando forma a esa iniciativa hizo que la hoy jefa de los palacios de congresos españoles -que destaca como sus grandes pasiones fuera del trabajo el deporte y disfrutar de su marido y de su hijo- pasara tres meses en Londres, en la sede de la compañía de juguetes, "corrigiendo todas las traducciones" de los productos. Su perspectiva era quedarse allí: "En cuanto toqué el mundo empresa, me encantó", subraya. No obstante, la crisis económica que se vivió en 1992 lo impidió. Era el momento de volver a Valencia.

Experiencia dura pero útil

Tras una etapa de año y medio vendiendo seguros primero puerta a puerta, luego telefónicamente y finalmente formando a otras personas -una experiencia "dura" pero que recomienda porque le ayudó a "aprender a valorar la vida"-, acabó llegando a lo que en aquel momento era una pyme valenciana pero hoy es un grupo empresarial alimentario reconocido, Importaco. Allí, recuerda, se abrió camino "trabajando el doble" para lograr ser gerente de productos, un cargo que ocupó hasta 1997, cuando pasó a llevar el área de márketing y servicio al cliente de una multinacional finlandesa de envases de un solo uso, Huhtamaki. "Fue mi gran salto profesional", destaca Andrés sobre un puesto en el que duraría solo un año.

El motivo de esta corta etapa era que desde un Palacio de Congresos de Valencia que abría sus puertas en 1998 la "estuvieron buscando" para ocupar la gerencia de ventas. "Yo no había optado al puesto, pero me tentó porque era un proyecto nuevo y yo nunca había impulsado algo desde los cimientos". Tras una entrevista a la que fue pensando que este cargo "ya estaba dado", acabó siendo elegida, cree que por su pasado en los seguros: "Porque ahí demostré que el trabajo no me daba miedo".

Fue el inicio de un paso firme que la llevó en 2004 a ser directora gerente adjunta y ya en 2015 a ponerse al frente de una institución del sector público -pero que funciona "al 100% como una empresa privada que compite en el mercado"- en la que revela que nunca ha creído que iba a "durar tanto". Pese a este hecho, bajo su batuta -y, enfatiza, "gracias al respaldo de todos los equipos de Gobierno que han pasado por el Ayuntamiento de Valencia en estos años"- ha logrado que el palacio se erija como un referente europeo. Un camino que ha recorrido "disfrutando".

Por un lado, porque "tienes la posibilidad de implantar tu estilo de liderazgo y funciona". Por otro, porque ves "beneficios para la sociedad" derivados de un crecimiento socieconómico que va en paralelo al de la ciudad. Al final, piensa que su camino laboral -donde ha superado barreras de género que señala que a través de los micromachismos "siguen presentes en muchas empresas"- la ha hecho "más generosa, más empática". Y cree que ha ido de la mano de un estilo de gestión que siempre ha querido que pase "por hacer cambios continuos para mejorar" las áreas que dirige y las personas que las componen. Con esta mentalidad y ante un reto de dirigir la asociación nacional de palacios que considera "bonito", tiene claro que su futuro pasará por "seguir manteniendo la pasión en el trabajo". "En el momento en el que no la sienta tendré que cambiar", concluye.