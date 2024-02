Aragón necesita "valentía y determinación" en este momento de "reinvención"

Ricardo Barceló, Benito Tesier, Fernando Samper y Antonio Martínez, en la mesa Aragón como polo de atracción. / ANDREEA VORNICU

Aragón se presenta como una tierra de oportunidades. Del potencial que tiene, la llegada de inversiones, la necesidad de mano de obra cualificada y el aterrizaje de proyectos estratégicos como la gigafactoría de baterías se ha hablado en la mesa Aragón como polo de atracción en la presentación de 'activos' en Aragón y en la que han participado representantes de Ibercaja, Forestalia y Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), moderada por el director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló.

“Creemos que la economía afronta una moderada desaceleración. Aragón va a crecer más que España debido a cuatro factores: la inflación ha sido más persistente y los tipos de interés han subido más de lo debido. Y otros dos han salido al rescate: la política fiscal y la demanda externa. La salud financiera de las empresas es buena y la previsión del crecimiento en Aragón es del 1,7%”, indicó Antonio Martínez, director general de Negocio de Ibercaja.

Benito Tesler, presidente del CAAR y presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), comenzó su intervención sobre la importancia del sector de la automoción en Aragón. "Imaginaros que en la comunidad no hubiese automoción, no tendríamos 300 empresas, no habría una facturación de 14.000 millones al año, no tendríamos un tercio de las exportaciones y una inversión de 4.000 millones de euros en innovación. Seríamos un Aragón distinto porque perderíamos una de las joyas de la capacidad de generación de riqueza constante".

Tesler destacó que es el momento de la “reinversión” y, que para ello, se necesita valentía y determinación para defenderlo. “Vivimos un momento crítico porque Europa ha decidido electrificar los vehículos y los territorios con la automoción deben también electrificarse. Las baterías valen el 40% del vehículo. Los vehículos se ensamblarán donde se fabriquen las baterías. Todos tenemos que remar en la misma dirección", ha concluido.

Para Fernando Samper, director de desarrollo eólico y solar de Forestalia, subrayó el papel que juega la compañía como pionero en la generación de energía y líder en el sector renovable con más de 10 gigas. “Tratamos de añadir valor desde lo local a lo global para atraer inversiones, apostar por el territorio, generar empleo y ayudar a frenar la despoblación”, insistió. Entre los retos que tiene el sector, Samper incidió en lograr una “mayor agilidad administrativa que pone muchas veces en peligro proyectos y con ello la creación de empleo y el crecimiento económico de Aragón”, dijo.

