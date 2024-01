Actualización de las pensiones: así suben las contributivas y no contributivas en 2024

La cuesta de enero este año no es tan dura, ya que viene acompañada de una subida de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas. En 2024, los 10 millones de pensionistas que hay en nuestro país verán una subida en su cuantía mensual. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre un Real Decreto-Ley que incluye la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones de la Seguridad Social para equiparar los pagos al aumento del IPC que se dio en 2023.

Subida de las pensiones en 2024

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 3,8% este 2024, mientras que las no contributivas aumentarán un 6,9%. Una bajada considerable respecto a los datos de 2023: un 8,5% para las contributivas y un 15% para las no contributivas. Esto se debe a un menor dato de inflación interanual registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Entre las pensiones no contributivas, encontramos las de viudedad.

Además, desde este año, las pensiones mínimas de viudedad se equipararán progresivamente con las pensiones mínimas de jubilación. De esta manera, las pensiones mínimas de viudedad aumentarán entre 1.775 y 3.800 euros anuales en cuatro años. Este 2024, la cuantía pasará de los 906 euros a los 1.033 euros mensuales.

En el caso de las pensiones no contributivas, el aumento será del 6,9%, pasando de cobrar una pensión media de 853,77 euros al mes, hasta los 886,21 euros al mes. Una subida mayor que la de las pensiones contributivas dado que la cuantía de estas segundas es inferior.

Pensión media en 2024

La pensión media de jubilación subirá 734 euros al año, 52 euros al mes, en 2024. Por otro lado, la pensión media del sistema, de 1.200 euros, subirá 638 euros al año (46 euros mensuales). Además, las pensiones mínimas subirán por encima de la revalorización media, según recoge la segunda reforma de las pensiones.

De esta forma, si la pensión contributiva media en España asciende a 1.197,9 euros mensuales (incluyendo jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), a partir de enero de 2024 la cuantía será 1.243,4 euros al mes.

Pensiones mínimas y máximas en 2024

Las pensiones mínimas experimentarán un aumento de alrededor del 5%. La pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo aumenta hasta los 1.014,51 euros mensuales en 2024, sin cónyuge hasta los 822,25 euros al mes y con cónyuge no a cargo hasta los 780,46 euros mensuales. Por otro lado, las cuantías de una pensión de Gran Invalidez serán de 1.521,77 euros con cónyuge a cargo, 1.233,43 euros sin cónyuge y de 1.170,75 euros con cónyuge no a cargo.

Por otro lado, la pensión máxima en 2024 se situará en 3.175 euros mensuales en 14 pagas, lo que haría 44.450,56 euros anuales. Actualmente, la pensión máxima es de 3.059 euros al mes. El valor de la pensión máxima subirá cada año hasta 2050 basándose tanto en el IPC como en el incremento adicional y anual del 0,115%. Se espera que estas medidas resulten en un aumento aproximado del 3% en el valor de la pensión máxima durante todo ese periodo.