La SEC aprueba los ETF de bitcoin al contado y desata la euforia de las 'cripto' en Bolsa

A la segunda va la vencida. Después del susto que sufrieron los inversores ayer por la noche por el hackeo de la cuenta de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) donde se publicaba falsamente la aprobación de los ETF de bitcoin al contado, hoy el propio regulador ha confirmado el visto bueno al producto financiero presentado en conjunto por Ark Invest y 21 Shares. Es todo un impulso para una industria que lleva meses buscando el apoyo institucional para estabilizar y consolidar el mercado de los criptoactivos. Con todo, el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha advertido en un comunicado que la actuación de hoy se circunscribe a los ETS y "no debería indicar en modo alguno la voluntar de la Comisión de aprobar normas de cotización para valores de criptoactivos".

Las principales monedas digitales han recibido la buena nueva con alzas en Bolsa. El bitcoin salía de los números rojos con una ligera subida del 0,60% nada más anunciarse la aprobación, mientras que ether sube un 8,35% , cardano un 7,56% y otras criptomonedas relevantes en el sector, como avalanche, polygon o uniswap, superan el 9%. Solana, por su parte, se mantiene más cauta con un incremento del 2,45% mientras que la moneda de Binance pierde un 0,46%.

El fondo cotizado de bitcoin deberá cumplir con tres requisitos. Los patrocinadores de este ETF "estarán obligados a proporcionar información completa, justa y veraz sobre los productos" para que los inversores tengan toda la información a su disposición. Además, "estos productos cotizarán y se negociarán en bolsas de valores nacionales registradas", unas bolsas que deberán contar obligatoriamente con normas destinadas a prevenir el fraude y serán supervisadas por la SEC "de cerca" para que se cumplan dichas normas. Gensler subraya que "la Comisión investigará a fondo cualquier fraude o manipulación en los mercados de valores, incluidos los sistemas que utilizan plataformas de medios sociales". Y por último, para garantizar la libre competencia, la SEC confirma la revisión de otras 10 declaraciones de ETF de bitcoin al contado.

Reconocimiento institucional

La aprobación de este primer ETF de los precios del bitcoin al contado abre la puerta a que ocurra lo mismo con las cerca de 10 solicitudes presentadas, algunas procedentes de grandes gestores de activos como BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree o Invesco. Para estos casos habrá que esperar a marzo, fecha en la que vencen los plazos de pronunciamiento de la SEC. Es un paso importante para la industria de los criptoactivos, ya quee, tal y como explica Gensler en su comunicado, la SEC rechazó más de 20 propuestas de fondos cotizados de bitcoin entre 2018 y marzo de 2023. Una de estas propuestas provino de Grayscale, quien contemplaba la conversión del Grayscale Bitcoin Trust en un ETF.

"Ahora nos enfrentamos a una nueva serie de solicitudes similares a las que hemos rechazado en el pasado", continúa, si bien "las circunstancias han cambiado". El Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el distrito de Columbia sostuvo que la Comisión no explicó adecuadamente su razonamiento al desaprobar la cotización y negociación del ETF de Grayscale, anuló la orden de la firma y devolvió el asunto a la SEC. "Teniendo en cuenta estas circunstancias" y las condiciones que deberá tener el ETF aprobado, Gensler afirma que "el camino más sostenible a seguir es aprobar la cotización y negociación de estas acciones spot bitcoin ETF".

Eso sí, el presidente de la SEC deja clara la postura del regulador. "La aprobación tampoco indica nada sobre las opiniones de la Comisión en cuanto a la situación de otros criptoactivos bajo las leyes federales de valores o sobre el estado actual de incumplimiento de ciertos participantes en el mercado de criptoactivos con las leyes federales de valores" asegura en el comunicado. Y añade que, sin juzgar a un criptoactivo en concreto, "la gran mayoría de los criptoactivos son contratos de inversión y, por tanto, están sujetos a las leyes federales de valores". Por si no quedaba suficientemente claro, más adelante se muestra aún más contundente: "La acción de hoy no aprueba ni respalda las plataformas de criptocomercio ni a los intermediarios, que, en su mayoría, no cumplen la legislación federal sobre valores y a menudo tienen conflictos de intereses".

El sector ha acogido con entusiasmo la aprobación del fondo cotizado de bitcoin. El CEO y cofundador de la plataforma española de 'exchange' Bit2Me, Leif Ferreira, ha manifestado que la medida "aumentará el volumen dentro del mercado de bitcoin y añadirá una presión de compra extra a un mercado ya de por sí con una oferta limitada". Al mismo tiempo, también ayudará a "establecer un mayor nivel de credibilidad y legitimidad a las criptomonedas".