Calviño se estrena como nueva presidenta del BEI

La nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, se estrenó este lunes en el cargo tras dejar la semana pasada sus funciones como vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno de España.

"Nuevo año, nuevo trabajo", escribió Calviño en un mensaje en la red social X, en el que compartió también distintas fotografías de reuniones en el BEI y con su predecesor en el cargo, el alemán Werner Hoyer.

New year - new job



Very productive meetings on my first day as @EIB President.



Many thanks for the warm welcome! pic.twitter.com/C3lZYsUy6B