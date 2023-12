Burak Daglioglu: "El sector financiero de Turquía ha sido uno de los que más inversiones ha atraído"

Burak Daglioglu, presidente de la Oficina de Inversiones de Turquía en Madrid el pasado noviembre. / David Castro

¿Cuáles son los sectores en Turquía que más interés pueden suscitar para los inversores españoles?

Turquía ha atraído más de 250.000 millones de dólares en inversión extranjera directa al país desde 2003. Los sectores más dinámicos han sido el financiero, el manufacturero, el energético y las nuevas tecnologías. Otros sectores de gran importancia han sido logística o el transporte. Hemos recibido muchas inversiones en el terreno de las industrias manufactureras, los suministros de automoción, la maquinaria, los productos químicos, farmacia... estas han sido las industrias históricamente preferidas por los inversores extranjeros cuando inverten en la economía turca. Ahora estamos interesados en aumentar las inversiones en energías renovables, movilidad eléctrica y digitalización, que está transformando los negocios tradicionales. En Turquía se están surgiendo muchas empresas digitales relacionadas con la tecnología. Por último, el acortamiento de las cadenas globales de valor que se está produciendo tras la pandemia es una gran oportunidad para un país como Turquía, ya que somos un centro de fabricación próximo a la Unión Europea.

¿Les gustaría profundizar sus lazos con la Unión Europea?

Turquía ha cosechado muy buenas relaciones con la Unión Europea y ha habido conversaciones durante muchos años para profundizar la integración turca en las instituciones comunitarias, pero eso está ahora un poco parado.

¿Pero les gustaría incrementar las relaciones económicas con la Unión Europea?

Por supuesto, pero ser o no miembro de la Unión Europea es una decisión política. No puedo especular sobre la entrada de Turquía en la Unión Europea, pero lo que sí puedo decir es que queremos mantener e incrementar las relaciones económicas. Cada año, más de la mitad de las exportaciones de Turquía se dirigen a países europeos. El 69% de la inversión extranjera directa que hemos recibido en los últimos 20 años ha venido de la Unión Europea. En lo que estamos volcados es seguir dentro del marco de la unión aduanera, de la que somos miembros desde hace casi 30 años. Esto ha permitido muchos proyectos de inversión en Turquía, todos hemos salido ganando con esto. Actualmente nuestra prioridad es renovar el acuerdo de unión aduanera. Todavía que hay que cerrar algunas cuestiones. Nuestro ministro de Comercio estuvo hace poco en Bruselas para mantener conversaciones sobre este tema.

Una de las empresas españolas con más intereses en Turquía es BBVA. ¿Recomendaría a más bancos españoles invertir en el sector financiero de turco?

Hace 20 años emprendimos una gran reforma de nuestro sector bancario. Nuestro organismo regulador bancario es totalmente independiente y muy transparente. Esto nos ha permitido desarrollar un ecosistema bancario muy sólido y vibrante en el país. Por esa razón, hemos conseguido que el sector financiero (banca, seguros y mercado de capitales) sea una de las industrias que más inversión extranjera directa ha acaparado. La banca ha sido el segmento que más inversiones ha atraído. BBVA decidió adquiriri un banco turco, Garanti, uno de las entidades más reconocidas del país. Y recientemente ha llevado a cabo un programa de recompra de acciones. Sabadell y CaixaBank también cuentan con presencia en Turquía. Nuestro sistema financiero es sólido, no hemos tenido que rescatar a las entidades en las últimas crisis financieras y somos una economía en crecimiento, con un gran número de tarjetas de crédito en funcionamiento. Además, nuestra tasa de morosidad es muy baja. Hemos regulado los servicios de banca digital recientemente y emitido seis nuevas licencias.

¿Es ahora más fácil invertir en el sector financiero de Turquía?

No diría que más fácil, pero sí que hemos hecho un esfuerzo por adaptar la regulación a las tendencias mundiales. Y eso está generando nuevas oportunidades de negocio. Esto no se limita solo a la banca. Los seguros o la gestión de activos también son sectores muy dinámicos en Turquía. Tenemos una economía muy sólida y de rápido crecimiento. Muchas industrias están ahora empezando a desarrollarse y para continuar con su actividad necesitan crédito y servicios financieros. Los bancos desempeñan un papel importantísimo para financiar el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas. Hay una gran base de consumidores que necesitan acceder a financiación en Turquía.

¿Cuáles son los intereses que tienen el inversor turco en España?

Las empresas turcas se han hecho fuertes en sectores relacionados con las infraestructuras. Aunque no solo, Global Holdings, por ejemplo, es una de las mayores empresas de cruceros a nivel mundial y tiene algunas inversiones importantes en España. También hay inversores minoristas de manufacturas que han hecho negocios en España. Otro sector que ha suscitado interés entre los inversores turcos es el mercado inmobiliario. La población turca en España es de alrededor de 6.000 personas, no es una diáspora muy grande, pero cada vez hay más interés por invertir en la economía española. Y un ejemplo de ella es la concesión de la renovación del Camp Nou a Limak, una empresa de construcción turca.

Cierto, es un proyecto bastante grande.

Las empresas turcas son muy potentes en el sector de las infraestructuras. Cada vez más de nuestras compañías entran en los ranking de las mejores compañías de construcción. Las empresas de ingeniería de Turquía y las chinas están entre las más reconocidas a nivel mundial. Los contratistas turcos se han encargado de importantes proyectos en los últimos años en diferentes zonas geográficas, especialmente en países cercanos a Turquía. También han trabajado en países asiáticos, africanos y de América Latina. La calidad de su trabajo se aprecia en todo el mundo, trabajan rápido y entregan a tiempo con gran calidad. Tiene que ampliar su actividad a Europa, un gran mercado desarrollado y sofisticado. Siempre hemos animado a las empresas europeas a asociarse con las turcas para hacer negocios en terceros países.

Navantia ha trabajado para el gobierno de Turquía. ¿Cree que esta relación comercial se mantendrá en el futuro?

Claro, por qué no. Navantia ha realizado buenos trabajos junto a la empresa naval turca Sedef. El barco que construyeron está en funcionamiento y eso es estratégico para nosotros. La relación con Navantia es buena y, aunque no quiero especular sobre el tipo de proyecto exacto, creo que sí que hay conversaciones para nuevos encargos en defensa. Pero las colaboraciones en la construcción naval pueden ir más allá de los proyecto relacionados con defensa y continuará forleciéndose en los próximos años.

¿Le preocupa que la inestabilidad en Oriente Medio afecte a la inversión en Turquía?

Lo que ocurren en Oriente Medio es un drama humanitario y lo que desearíamos que es termine cuanto antes, eso es lo primero. Pero si nos centramos en el aspecto económico y en lo que afecta a las inverisiones, la verdad es que esta no es la primera vez que vemos algo así y es posible que no sea la última. También hemos vivido recientemente la crisis entre Rusia y Ucrania, que está muy cerca de Turquía. Nuestra posición cercana a países inestables en materia geopolítica no nos ha impedido atraer inversiones y exportar más. Nuestro tejido empresarial es bastante flexible y ágil para adaptar nuevas políticas y estrategias y abrirse hacia nuevos mercados.

Ha mencionado que Turquía quiere atraer inversiones para impulsar las energías renovables, ¿el país quiere realizar una transición energética similar a la que quiere hacer la Unión Europea?

Sí. Desde que el presidente Recep Tayyip Erdogan asumió la presidencia en 2003 se empezaron a realizar reformas con el objetivo de integrar a Turquía en la economía internacional. Eso ha implicado liberalizar la economía y crear un entorno para la inversión más transparente. La energía juega un papel muy importante en esta estrategia. El Gobierno dejó de participar en muchas industrias energética y en 2006 se elaboró una ley para impulsar la energías renovables en Turquía. Ahora empezamos a contar con capacidades en energía eólica y solar y también tenemos capacidad de producir energía mediante geotermina. Nos gustaría ampliar nuestra capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Nuestra capacidad de generación de electricidad es de unos 150 gigavatios. Y el 55% procede de energías renovables. Nuestro objetico para 2035 es llegar a invertir tres gigavatios en energía solar y 1,5 gigavatios en energía eólica. Somo una de las economías emergentes con una agenda verde amplia. Esta estrategia no se limita solo a los proyectos de generación, también tenemos un imporante ecosistema de fabricación de equipos. Somos el quinto mayor fabricante de equipos eólicos de Europa. Y el mayor fabricante de equipos solares. Exportamos estos equipos a la Unión Europea, África, Oriente Medio y Asia, incluso Estados Unidos. Nos hemos propuesto seguir creciendo como economía, pero queremos hacerlo de forma sostenible. Queremos reducir las emisiones y el objetivos es llegar a las cero emisiones netas en el año 2053.