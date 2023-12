Los desahucios caen un 26% en el tercer trimestre, hasta los 5.474

Archivo - Portal de una vivienda con una anuncio de venta. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El número de lanzamientos practicados durante el tercer trimestre ascendió a 5.474, lo que supone una caída del 26% respecto a los datos registrados en el mismo periodo de 2022, según las cifras publicadas este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El 76,3% de los lanzamientos (4.178) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 17,6% restante (963) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Otros 333 lanzamientos practicados en el periodo analizado obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 37,1% en relación con el mismo trimestre del año pasado. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos la disminución fue del 23,4%, mientras que para los derivados de otras causas, fue del 19,2%.

Cataluña, con 1.313 (el 24% del total nacional) ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos en el tercer trimestre de 2023. Le siguieron Andalucía, con 981; la Comunidad Valenciana, con 759; y Madrid, con 486.

Si se tienen en cuenta solo los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados del alquiler, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 993, cantidad que representa el 23,8% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 655; la Comunidad Valenciana, con 573; y Madrid, con 397.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la comunidad autónoma con un número más alto fue Andalucía, con 243, seguida por Cataluña, con 209, y por la Comunidad Valenciana, con 155.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2023 fue de 9.605, un 15,9% menos que en el mismo trimestre de 2022. De ellos, 4.526 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 21,8%.

También caen las ejecuciones hipotecarias y las ocupaciones

Durante el tercer trimestre del año, se presentaron 2.716 ejecuciones hipotecarias, lo que ha supuesto una reducción del 51,8% con respecto al tercer trimestre de 2022.

El mayor número de ejecuciones hipotecarias se ha dado en Andalucía, donde las 636 presentadas representan el 23,4% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 477; la Comunidad Valenciana, con 359; y Madrid, con 280. Sin embargo, en cuanto al número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con una tasa de 9,7 por cada 100.000 habitantes; Andalucía, con 7,3; Castilla la Mancha, con 7,2; y La Rioja, con 7,1.

Por último, en cuanto a la ocupación ilegal de viviendas, en el tercer trimestre de 2023 ingresaron 373 asuntos de este tipo, un 38,6% menos que el año anterior. El mayor número de demandas (67), que representan el 24,5% del total nacional, se registró en la Comunidad Valenciana. Le siguen Andalucía, con 64; Madrid, con 47; y Cataluña, con 45.