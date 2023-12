Andrea Monleón, una ingeniera audaz para reflotar Motorola en España y Portugal

Andrea Monleón, directora general para Iberia de Motorola / David Castro

Andrea Monleón, directora general de Motorola para Iberia, responde de forma desenfadada. De gestos amables, ella misma reconoce que es una persona alegre que disfruta trabajando, pero asegura que esa forma de ser no le hace perder de vista en ningún momento los objetivos. "No soy una persona rígida y mis compañeros dicen que siempre estoy sonriendo en la oficina. Pero a la vez tengo muy claras las metas y soy muy peleona", explica en una entrevista que concedió en Madrid el pasado septiembre con motivo del lanzamiento de un nuevo modelo de Motorola.

Monleón fue nombrada directora general de Motorola para Iberia el pasado mes de mayo. Lenovo, propietaria de la compañía de móviles, aseguró que esta es su gran apuesta para impulsar su crecimiento en este mercado, que considera clave dentro de la región de Europa, Oriente Próximo y África. "Queremos impulsar nuestra gama prémium y los productos para el segmento profesional. Esperamos seguir creciendo de forma continuada para recuperar la posición de liderazgo en Iberia", explicó la compañía en un comunicado de prensa.

Los objetivos de la empresa son ambiciosos, a la altura de una ingeniera con las ideas claras y que conoce la casa. Motorola tiene algo menos de un 2% de cuota de mercado en Iberia y el objetivo es alcanzar el 10%. El panorama que ahora afronta Monleón nada tiene que ver con la situación en la que se encontraba el grupo cuando ella pisó por primera vez las instalaciones de Motorola, recién salida de la facultad. "Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia y el proyecto final lo hice en Viena (Austria). Cuando estaba acabando la carrera empecé a buscar prácticas. Y entré de becaria en Motorola cuando aún no había terminado los estudios. Nunca me hubiera imaginado que acabaría como directora general", asegura.

Mercado muy distinto

Corría el año 2004 y el mercado de la telefonía era completamente distinto al actual. "Los productos que se hacían en aquella época eran muy diferentes. Nada que ver con los dispositivos actuales. Además, la posición de mercado de Motorola en ese momento en España era muy potente. Tenían más del 20% de cuota de mercado», indica. La compañía fue comprada por Google en 2011 y posteriormente adquirida por Lenovo en 2014. "Yo abandoné el grupo justo cuando lo compró Google. Me fui a Blackberry y estuve trabajando en Huawei. También he estado en Samsung, Oppo y Xiaomi", relata.

Todo ese bagaje en la industria de la telefonía le ha permitido a Monleón atesorar la experiencia necesaria para reflotar los números de Motorola en España. "Hasta 2008 me centré en la resolución de cuestiones técnicas. Fue en 2008 cuando hice un MBA [master in business administration] y me empecé a encargar de las áreas de márketing y ventas", explica.

Un sector masculinizado No es habitual encontrar a los mandos de una empresa de telefonía a una mujer. Andrea Monleón es una excepción dentro de un sector acaparado por hombres, aunque ella asegura que nunca se ha sentido diferente. "Jamás se me ha cuestionado por ser mujer. Creo que con esfuerzo y trabajo es posible llegar donde quieras", señala. Para esta ingeniera las diferencias en el sector se deben a un tema cultural, puesto que la presencia de las mujeres en carreras técnicas ha sido históricamente baja. Aunque esta tendencia está cambiando y cada vez más chicas optan por las ingenierías. "Aún no ha calado en la industria, pero lo hará dentro de poco", augura.

Monleón diagnostica que los problemas de Motorola empezaron con la transición del 2G al 3G. "Este cambio tecnológico pilló a la marca con el pie cambiado. La compañía no supo reconvertir los terminales de la marca", explica. Aunque no en todos los mercados se produjo un proceso similar. "De Estados Unidos y América Latina nunca nos fuimos y siempre hemos sido una marca muy relevante. De hecho ahora somos número dos en América Latina y número tres en Norteamérica. Pero sí que es cierto que ha habido muchos altibajos", admite. A pesar de las dificultades, Lenovo quiere apostar por volver a convertirse en un actor relevante en el Viejo Continente. "Hace dos años se empezó a poner el foco de nuevo en Europa. En Italia y en Polonia la cuota de mercado ya está por encima del 10%. Son señales de que hay una clara apuesta por esta área geográfica", asegura.

Vuelta a los orígenes

Cuando Lenovo le ofreció a Monleón volver a Motorola para impulsar el negocio en España y Portugal, esta se encontraba trabajando en otra marca del sector, Xiaomi, que es líder en cuota de mercado en España, según los datos difundidos por la consultora Canalys. Si se le pregunta por qué se decidió a dar el paso y aceptar la oferta, responde de forma rotunda: "Me gustan los retos. Me aburre la velocidad de crucero. Me encanta la disrupción y para mí esta empresa tiene un componente sentimental que es indiscutible, puesto que empecé aquí mi carrera profesional".

Monleón sabe que la lucha por mejorar la cuota de mercado de Motorola no va a ser fácil. "El mercado es muy competitivo y las marcas chinas están muy fuertes, pero Motorola representa una alternativa. España es un lugar muy permeable a nuevas marcas porque podemos competir por precio. Francia, Inglaterra o Alemania tienden más a identificarse con una marca", relata. Señala que la apuesta de Motorola ahora se enfoca en ofrecer teléfonos más coloridos (dominan las carcasas rosas y azules claro) y comercializar dispositivos que se pueden sumergir. "Son artilugios muy robustos, que aguantan".