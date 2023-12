Grow Farms, el 'Amazon' agroalimentario que exporta ovejas de la Pampa a Omán

Ovejas merinas en la Feria Ganadera de Zafra. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Si tiene ocasión de visitar Omán, es posible que se lleve una sorpresa al ver que algunas ovejas proceden de La Pampa. Y sí, es parte del comercio internacional y no debería ser nada novedoso, pero quizás no sepa que esas ovejas pertenecían a una pyme latinoamericana y no a una gran corporación. Ese es el objetivo de la 'startup' agro-tech Grow Farms, facilitar a pequeñas y medianas empresas españolas y latinoamericanas la realización segura de negocios en el comercio internacional. Para ello, la firma lanzará a finales de este año o principios del 2024 un marketplace que ponga en contacto a empresas de todo el mundo del sector agroalimentario.

Aunque en pocas semanas estará disponible la nueva plataforma, lo cierto es que el nacimiento de la compañía se remonta al inicio de la pandemia. Su fundador, el ingeniero agrónomo Gustavo Pardo Borgogno, de origen argentino y residente en Madrid, fue quien tuvo la idea, y desde entonces operan a nivel internacional. En estos 18 meses desde que surgió la compañía, el equipo de Grow Farms ha logrado vender más de 5 millones de dólares mediante importantes acuerdos gubernamentales y viajes a más de 22 países para conseguir empresas para su marketplace.

Desde entonces, han trasladado ovejas de La Pampa hasta Omán y han vendido alfalfa de Argentina a Jordania y a Egipto. En el plano español, la firma ha exportado dos contenedores de pollo a Ghana y ya han avanzado en acuerdos con distintas compañías cárnicas y agrícolas para ampliar la venta de sus productos a diferentes puntos del mapa. Sus próximas paradas serán en Qatar y China, donde en estos momentos Grow Farms está abriendo mercado para la exportación agroalimentaria española y latinoamericana. La 'startup' también se encarga de la gestión logística, uno de los mayores problemas de las pymes. "Trabajamos con varias empresas de logística, pero ya estamos trabajando para conseguir un partner exclusivo", aseguran desde la empresa.

Un marketplace agroalimentario

Actualmente, existen millones de pymes del sector agroalimentario que tienen limitada su capacidad de ventas por no abrazar la internacionalización. Cuando se les pregunta, justifican su decisión a distintas causas: la dependencia de intermediarios que les obliga a renunciar a parte de sus ganancias, su desconocimiento del funcionamiento del mercado internacional y el difícil acceso a vías de financiación, que desembocan en la desconfianza que presenten hacia la empresa compradora de sus productos.

Es por eso que Grow Farms enfocó sus esfuerzos a diseñar una plataforma que conecte directamente pymes agroalimentarias españolas y latinoamericanas con compradores de todo el mundo. En el marketplace se concentran los cuatro servicios clave que permiten a estas compañías abrirse al comercio exterior, la logística, el financiamiento, la inteligencia de mercado y la validación de usuarios. "No tengo duda de que este proyecto revolucionará la forma de hacer negocios en el sector agrícola", sostiene Pardo Borgogno.