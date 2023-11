Todo lo que debes saber sobre la subida del SMI en 2024

Yolanda Díaz toma posesión de su cartera como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social / Juan Carlos Hidalgo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado este jueves a la patronal y a los sindicatos para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una de las primeras medidas del nuevo Gobierno. Por un lado, CCOO y UGT, y por otro, CEOE y Cepyme, deberán llegar a un acuerdo respecto al aumento del sueldo mínimo. Mientras que las organizaciones empresariales quieren limitar la subida al 3%, los sindicatos demandan una cuantía mayor.

¿Cuánto quieren subir el SMI?

Actualmente, este está situado en 1.080 euros mensuales en catorce pagas. Tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos están de acuerdo en elevar la cuantía de nuevo, pero no en cuánto. La patronal ha pedido que se limite la subida al 3% tanto en 2024 como en 2025, lo cual no ha agradado ni a Díaz ni a los sindicatos. Esto se debe a que el SMI no puede perder poder adquisitivo.

La inflación interanual de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, lo cual supera el 3% que ha impuesto la patronal. Los sindicatos también abogan por tener en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos, y no solo el IPC general.

Propuesta de los empresarios para el SMI

Con la propuesta de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme el SMI pasaría de los 1.080 euros actuales en 14 pagas a los 1.112,4 euros al mes. Aplicando otra subida del 3% en 2025 situaría el sueldo en 1.145,77 euros mensuales.

En todo caso, la patronal precisa que su propuesta "tiene como condición sine qua non" la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Propuesta de los sindicatos para el SMI

Desde UGT y CCOO consideran que "la subida del SMI tiene que garantizar el cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea", es decir, el 60% del Salario Medio del país. Los sindicatos no ven adecuado ligar los incrementos del SMI al AENC, ya que este "recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un salario mínimo".

Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el SMI tiene que subir teniendo en cuenta dos variables: cómo están evolucionando los salarios medios en España, que están en torno al 5,2%, y cómo están subiendo los precios de los productos básicos que componen la cesta de la compra de la gente que tiene salarios más bajos, una subida "muy superior" al 3%.

A principios de 2023, el Gobierno acordó una subida del SMI del 8% con los sindicatos y su objetivo es que en esta legislatura se fije por ley que la renta mínima siempre sea equivalente al 60% del salario medio.