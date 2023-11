“La IA aportará un gran valor al trabajo realizado por los seres humanos”

Álvaro Sanz, CFO Grupo Hafesa

5 Se lee en minutos Fran Garrido



Álvaro Sanz, líder financiero de Grupo Hafesa, comparte su perspectiva única sobre los desafíos y oportunidades en el sector de hidrocarburos. Desde la gestión eficiente en un entorno volátil hasta la integración de la inteligencia artificial, Sanz explora cómo la planificación financiera y la innovación son clave para el éxito. Además, revela estrategias para el futuro, destacando la importancia de la sostenibilidad en un contexto empresarial cada vez más consciente.

― ¿Cómo impacta la planificación financiera del Grupo Hafesa en su adaptación a la volatilidad característica del sector de hidrocarburos?

― El sector de hidrocarburos no difiere mucho de cualquier otro sector de los commodities y se enfrenta, por tanto, a retos similares. Si algo ha caracterizado a todas las industrias en los últimos años es el dinamismo. Precisamente la planificación financiera tiene que ser capaz de dar servicio a la empresa no solo para anticiparse en estos contextos de tanta incertidumbre, sino, sobre todo, en entornos tan poco predecibles como el nuestro. Los sectores de commodities son muy volátiles a noticias, a cambios de actividad, cambios de indicadores a nivel tanto macro como micro, y la planificación financiera tiene que estar completamente integrada y ser permeable a todas las compañías para otorgarles capacidad de reacción para hacer el pass through correctamente. No solo se trata de planificar, sino de ser capaz de reaccionar ante desviaciones en el menor tiempo posible.

― Desde tu perspectiva, ¿en qué se diferencia la gestión financiera en el sector de hidrocarburos de otros sectores?

― Tiene dos componentes: la volatilidad y como cualquier sector commodity, el volumen individual de cada una de las transacciones. ¿Qué implicaciones tiene esto? El hacer rentable a compañías que manejan un grandísimo volumen de compras y de ventas en términos absolutos con unas rentabilidades muy ajustadas. Esto se traduce en que las empresas tienen que estar gestionadas de una manera extremadamente eficiente, liderando procesos de transformación que sirvan como catalizador para llevar a cabo la gestión eficiente de las compañías. Además, en las compañías, especialmente en el sector de hidrocarburos, el control es crucial debido a un marco regulatorio extremadamente exigente. A menudo, esto choca con la gestión eficiente y el esfuerzo adicional necesario para cumplir con las regulaciones. Si no se lidera financieramente la transformación hacia una organización más eficiente, las compañías se enfrentan a fuertes penalizaciones. En el futuro solo serán viables aquellas que hayan optimizado lo suficiente sus modelos operativos.

“La gestión eficiente es clave en sectores volátiles como el de hidrocarburos” Álvaro Sanz CFO Grupo Hafesa

― ¿Cómo ves el futuro del sector de hidrocarburos en términos financieros y qué estrategias está implementando Grupo Hafesa para mantenerse a la vanguardia?

― Si nos ceñimos a la foto actual en España, más del 90% de los transportes hacia Europa son por carretera, utilizando tecnología de vehículos diésel y grandes flotas de camiones, lo que refleja la prevalencia del transporte tradicional. Todos sabemos que el sector agrícola es una de las industrias más importantes en España, y más del 95% de los transportes se realizan por carretera. En los próximos años, esto no cambiará. ¿Habrá una transición integrando otras tecnologías complementarias? Por supuesto, todas las empresas de hidrocarburos deben aprovechar el know-how y las infraestructuras que ya se tienen, y evolucionar hacia los biocombustibles. Desde Grupo Hafesa, estamos trabajando para encontrar ese ajuste. Utilizamos la tecnología y las infraestructuras existentes como el núcleo de nuestra actividad, maximizando su rendimiento, transformando y optimizando nuestro modelo operativo, y potenciando el crecimiento orgánico de la compañía con tecnología existente, complementándola con las últimas tendencias en biocombustibles.

DBA Bilbao Port / Grupo Hafesa

― ¿Hay alguna innovación o tendencia emergente que veas como particularmente prometedora o revolucionaria?

― Algo que trasciende en todas las consultoras o fondos de inversión es el avance que está experimentando la implementación de la inteligencia artificial y el machine learning. Hasta ahora, lo convencional era utilizar herramientas EPM (Enterprise Performance Management) que, de manera sistemática y altamente eficiente, extraían información de los ERPs. Estas herramientas proporcionaban aproximadamente un 80%-90% de la información del negocio de manera estructurada y recurrente cada mes, ahorrando tiempo y esfuerzo en tareas de bajo valor para la función financiera y la organización. En ese 10%-20% adicional, es necesario aplicar trabajo y una lógica para analizar esos datos con sensibilidad y criterio humano. La IA complementará tanto a esas herramientas y plataformas tecnológicas como al trabajo humano. Personalmente, defiendo con firmeza que, con una regulación adecuada, la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra aplicación avanzada de procesamiento de datos, complementará enormemente y aportará un gran valor al trabajo realizado por los seres humanos.

“En el futuro solo serán viables aquellas compañías que hayan optimizado lo suficiente sus modelos operativos” Álvaro Sanz CFO Grupo Hafesa

― La sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son temas que ganan cada vez más relevancia. ¿Cómo está abordando Grupo Hafesa estos aspectos?

― Una de las cuestiones más desafiantes que enfrentamos en todas las empresas es la dificultad de no limitarnos únicamente al marco jurídico. Se trata de la capacidad de generar informes e indicadores comprensibles y útiles para toda la organización, permitiendo así una visibilidad clara sobre el grado de cumplimiento en términos de responsabilidad social corporativa y extendiéndolo a cualquier otra área de cumplimiento. Una de las acciones clave que estamos emprendiendo es el desarrollo de una metodología de reporting que se integre adecuadamente con la función de finanzas para ayudar a facilitar la medición y seguimiento del cumplimiento de objetivos de responsabilidad social corporativa a lo largo de toda la organización. Queremos ofrecer a nuestros equipos una representación clara y medible, que les permita comprender de manera efectiva el grado de cumplimiento con el que opera la compañía. En el sector de hidrocarburos, este desafío es aún más relevante debido al gran volumen económico que manejan las empresas desde etapas tempranas. Asociado a esto, y guiados por la normativa, considero que la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son especialmente importantes, no solo para Grupo Hafesa, sino para todas las empresas en el sector, por pura transparencia. En En este momento, creo que es lo que el sector necesita: que se redoblen esfuerzos en mejorar esta parte, al igual que estamos intentándolo hacer nosotros.