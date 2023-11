El Black Friday de la gasolina: ocho semanas de caídas y el petróleo cede un 7% en el mes

El precio de la gasolina se modera en esta mitad de noviembre.

Black Friday en las tiendas de ropa y en las gasolineras españolas. El precio de la gasolina acumula ocho semanas de descensos y el diésel siete semanas, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. El precio de la gasolina sin plomo 95 se paga este jueves a 1,595 euros, mientras que el gasóleo A llega a los 1,565 euros.

En concreto, el precio de los carburantes se ha reducido en más de un 1% y mantiene una semana más su tendencia bajista iniciada hace ya cerca de dos meses.

El precio de la gasolina ha bajado un 1,17% respecto a la semana pasada, encadenando su octavo descenso, y se sitúa en los 1,600 euros el litro. En el caso del gasóleo se anota su séptima semana consecutiva de descensos, con una caída del 1,87% en este caso, hasta los 1,577 euros el litro.

China y los no OPEP+ frenan al petróleo

Estos descensos llegan después de que la guerra en Gaza no haya alterado los precios, el enfriamiento de la economía china y la producción masiva de países no vinculados a la OPEP+ como Estados Unidos, Canadá o Brasil. El producto interior bruto (PIB) de China registró una expansión del 1,3% en el tercer trimestre del año frente a los tres meses anteriores, cuando el avance fue del 0,5%, según el dato revisado a la baja desde el 0,8% inicialmente anunciado, ha informado este miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

No obstante, en la comparativa interanual, entre julio y septiembre la economía de China creció un 4,9% respecto del tercer trimestre de 2022, lo que supone un ritmo de expansión inferior al 6,3% del segundo trimestre. De este modo, en los nueve primeros meses del año, el PIB chino aumentó un 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2022, incluyendo una expansión del 4% del sector primario y del 4,4% en la industria, mientras que el sector servicios creció un 6%.

Por encima de antes de la guerra de Ucrania

Sin embargo, el precio de ambos carburantes continúa por encima de los niveles en los que se situaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022 y que en el caso del diésel era de 1,479 euros por litro y en el de la gasolina, de 1,592 euros por litro.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio (55 litros) de gasolina tendría un precio de 88 euros, dos euros más que en las mismas fechas de 2022, cuando hubiese costado unos 86 euros, incluyendo el descuento de 20 céntimos por litro vigente en aquel momento.

Para los vehículos de diésel, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso de 86,7 euros, cerca de seis euros menos que en el mismo período de 2022, momento en el que le precio era de 92 euros teniendo en cuenta el descuento.

Igualmente, con esta, el diésel suma 39 semanas seguidas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de este año, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

El choque de la OPEP hunde el precio

Los países miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) están divididos sobre el recorte de producción que deben pactar para hacer repuntar el precio del 'oro negro'. Esto ha hecho que el cártel haya aplazado su reunión de noviembre y sus aliados de este próximo domingo hasta el próximo 30 de noviembre.

Sin embargo, fuentes de la OPEP+ que cita CNBC, dijeron que esto estaba relacionado con los países africanos, que son los productores más pequeños del grupo, lo que alivió las preocupaciones de los inversores.

Las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en 8,7 millones de barriles la semana pasada, mucho más que el aumento de 1,16 millones que esperaban los analistas.

El barril de Brent, de referencia en Europa, cae un 1% hasta los 81,13 dólares por barril, mientras que el West Texas estadounidense cede también un 1% hasta los 76,31 dólares. En el último mes, el Brent se deja un 7%, mientras que el West Texas desciende un 8,5%.