Pharmamar atesora 350.000 muestras marinas, la mayor colección del mundo

"Ahora mismo hay cuatro países abiertos con grupos de buceadores de PharmaMar [aunque nunca trabajan al mismo tiempo]: Las Comoras, Timor Oriental, Madagascar y Vietnam", señala José María Fernández Sousa-Faro, fundador y presidente de la compañía.

-¿Cuando se va a bucear se sabe lo que se busca?

No, no podemos ir a cualquier sitio sin más. Necesitas autorizaciones para hacer esas expediciones en las aguas territoriales de los diferentes países donde tú quieres coger las muestras. No es lo mismo negociar con Indonesia que con Noruega. Con Indonesia, que hemos tenido acuerdos, nos comprometemos a dar formación a cuatro científicos. Y vienen aquí a la sede de Colmenar Viejo a trabajar y a aprender. Y depende del país, el acuerdo al que tienes que llegar es diferente. Nosotros tenemos ahora la mayor colección del mundo de muestras marinas, más de 350.000 recogidas a lo largo de estos años en diferentes países. Países adonde ahora a lo mejor ya no puedes ir porque a veces cambian los regímenes. Por ejemplo hemos cogido muestras en el pasado en las islas Fiji. Ahora es bastante difícil. También en Kenia, pero con los piratas somalís tuvimos que irnos porque había un gran riesgo de que secuestraran a nuestros buceadores para pedir un rescate…

Pero ¿se sabe qué tipo de muestras se buscan?

Cuando empezamos no sabíamos, pero ahora tenemos un doble criterio. Uno es con aquellas muestras cuyas especies nos han dado normalmente un buen resultado para antitumorales, que no es lo mismo que si buscas productos para el sistema nervioso central. Nosotros sabemos, para antitumorales, qué invertebrados marinos son en los que hemos encontrado mejores cosas. Esa es una de las guías de nuestros buceadores. Luego, la otra es la memoria visual, porque el tiempo que tienen abajo es limitado. Es como si entras en un bazar y tienes allí todo el muestrario de cosas y tienes un tiempo limitado para coger esas cosas. Pues ellos priorizan aquellas que creen que son nuevas y no se han recogido antes.

En PharmaMar explican que todas las autorizaciones que se gestionan con los países están bajo el paraguas mundial del Protocolo de Nagoya. "Se trata de respetar los acuerdos, se recogen como mucho hasta 200 gramos de cada subespecie. Se recogen a mano, no es un procedimiento agresivo… es un pequeña cantidad. De hecho lo normal es recoger 100 gramos, si es que lo encuentras".

-Y luego ¿el proceso cuál es? Se recogen las muestras, se suben al barco…

Lo primero que se hace al recoger los organismos es congelarlos y se inician los primeros estudios taxonómicos para clasificarlos. Cambian mucho de cómo están en el fondo del mar a cuando los sacas a la superficie. Hay una clasificación previa que se hace de las muestras antes de congelarlas. Es una logística nada sencilla, porque traer esos contenedores desde Timor Oriental no es fácil. Pero se hace, vienen aquí y aquí mismo empieza el proceso de preparar la muestra.