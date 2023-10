Declaración de la renta con dos pagadores: este es el nuevo límite que fija Hacienda

Declaración de la renta con dos pagadores. Estos son los cambios. / Ferran Nadeu

1 Se lee en minutos P. G.



La declaración de la renta siempre genera muchas dudas a muchos contribuyentes. Si, además, durante el año han tenido dos pagadores o más, han vendido su casa, han recibido una herencia... la situación se complica si no se tiene una ligera idea de los impuestos que se pagan en España.

Además, la Agencia Tributaria introduce muchas veces cambios sustanciales como es el caso del límite de Hacienda para presentar la renta con dos pagadores o más desde este año.

Una excepción importante

Esta es una de las novedades más llamativas, pues según la normativa, los contribuyentes cuyos ingresos íntegros del trabajo no superen los 22.000 euros no estarán obligados a declarar la declaración de la renta. Esto sucederá siempre y cuando se cumplan el resto de requisitos para no declarar.

Hasta el pasado año, el límite establecido eran 14.000 euros en el caso de que los ingresos del trabajo procedieran de más de un pagador y de que las cantidades recibidas de parte del resto de pagadores fueran de más de 1.500 euros.

Noticias relacionadas

Sin embargo, a partir de este ejercicio, el límite quedará fijado en 15.000 euros. Si los ingresos de un contribuyente están por debajo de esta cantidad, no tendrá que abonar IRPF ni a través de retenciones ni como resultado de la declaración.

Este cambio también cuenta con una excepción que hay que tener en cuenta: si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superan en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales sí debe hacer la declaración.