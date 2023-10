Varias personas esperan para entrar en una oficina de empleo. / EP

Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Autónomos (ATA), contesta una vez al mes a alguno de los correos electrónicos enviados y ofrece respuestas para orientar a los emprendedores en temas profesionales.

¿Cuándo y cuánto puede subir el SMI y cómo me afectará siendo autónomo?

Fijar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es una decisión que depende únicamente del Gobierno central, aunque siempre se busca, y es recomendable, un acuerdo previo entre los sindicatos y los empresarios. Eso quiere decir que, en principio, no se producirá ninguna subida hasta que no se conforme un nuevo Ejecutivo, a no ser que se considere que la subida es de extrema necesidad y urgencia, algo que, en mi opinión, ahora es difícilmente justificable.

En cuanto a la cuantía, y pese a lo que argumentan sindicatos y miembros del Gobierno en funciones, no existe ninguna obligación por parte de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de fijar legalmente que el SMI corresponda al 60% del salario medio, ni tampoco aparece en la Carta Social Europea.

De hecho, la directiva europea 2022/2041, del 19 de octubre de 2022, sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, establece en su artículo 28 qué indicadores pueden usarse para la evaluación de la suficiencia del SMI y ofrece múltiples posibilidades: el coeficiente que supone el SMI bruto en relación con el 60% de la mediana salarial bruta (que no es el salario medio), el coeficiente que supone el SMI bruto en relación con el 50% del salario medio bruto y el coeficiente que supone el SMI neto en relación con el 50% o el 60% del salario medio neto. Pero, además, también establece que los estados miembros pueden referenciarse, si así lo desean, a indicadores nacionales como la productividad, el umbral de la pobreza, etcétera.

Así que la afirmación de que la Carta Social Europea obliga a que el SMI suponga el 60% del salario medio es totalmente falsa. Muchos estados miembros no tienen SMI y los que sí lo tienen suelen fijarlo a través de la negociación colectiva con el objetivo de que este tenga en cuenta las circunstancias de los sectores y los territorios, e incluso sea diferenciado en función de la edad y la cualificación.

En la actualidad, solo en Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra el SMI no alcanza el 60%, pero si se hubiera optado por el 50%, que también menciona la directiva, estaríamos en un SMI justo en toda España.

Pese a ello, tanto la ministra de Trabajo en funciones como los sindicatos buscan una nueva subida, pero además, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha pedido que se utilicen como referencia los datos de la Agencia Tributaria sobre salario medio, en vez de los del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se han usado hasta este momento, que son los más elevados de todos y que podrían aumentar la subida del SMI hasta 150 euros más.

Con la menor de las subidas que están sopesando los sindicatos y el Gobierno hasta ahora, 1.200 euros en 2024 -para llegar a 1.260 en los siguientes años de legislatura-, lo mínimo que debería pagar un autónomo a su trabajador serían 1.200 euros por 14 pagas o 1.400 por 12. Es decir, 16.800 euros al año, 1.680 euros anuales más que ahora solo por las nóminas.

El coste total entre salario, pagas extra y cotizaciones que supondría cada empleado en SMI al negocio si se subiera el salario mínimo a 1.200 euros sería de 1.928 euros al mes o 23.136 euros al año. En este supuesto, entre 2023 y 2024, de salir adelante la propuesta de UGT, el gasto de cada negocio por empleado subiría en 2.300 euros al año.

Hay casi 600.000 autónomos que declaran tener a un trabajador con SMI, autónomos que de media han facturado el 11% más que en 2022 pero cuyos costes se han disparado el 23%. Una nueva subida del SMI, que ya se ha incrementado en casi el 50% en los últimos cinco años, sin duda pondrá a muchos de estos autónomos en una situación muy difícil y, sobre todo, les obligará a prescindir de muchos de sus trabajadores.

¿Debo aportar toda la documentación que me solicita la Seguridad Social antes de fin de mes?

La verdad es que hay mucho revuelo con este asunto, y más en un mes de declaraciones trimestrales en el que graduados, gestores y asesores están desbordados. Es cierto que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) debe tener esa información para la implantación del nuevo sistema de cotización, pero, en primer lugar, solo para aquellos autónomos vinculados a una sociedad o colaboradores familiares, y parece que se está requiriendo de forma indiscriminada a los autónomos. Y, en segundo, la TGSS puede solicitar esa información a otras administraciones, como la Agencia Tributaria, que disponen de toda esa información. De hecho, la ley establece que no se podrá solicitar información a los ciudadanos que ya obre en manos de las administraciones.