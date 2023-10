Las grandes firmas energéticas toman posiciones en sector del hidrógeno verde

Endesa tiene en marcha proyectos pequeños de hidrógeno para revitalizar la zona de As Pontes, en Galicia, tras el cierre de una de sus centrales, y también en Almería para sustituir la planta térmica de Carboneras. En As Pontes prevé construir una planta de hidrógeno verde. Otro ejemplo es el que desarrolla con Industrias Químicas del Ebro en Andalucía. Endesa prepara un macroplan para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde en España que contempla una inversión de 2.900 millones a través de 23 proyectos que aspiran a financiarse con fondos Next Generation.