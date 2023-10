Cómo solicitar el informe de vida laboral en el SEPE: ¿Por qué es importante y cómo obtenerlo?

El informe de vida laboral permite consultar todas tus situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social y el número de días que has estado en alta y saber con ello cuántos días te faltan por cotizar para poder jubilarte, por ejemplo.

El nuevo portal de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Import@ss, te permite obtener en apenas un minuto tu informe de vida laboral desde cualquier ordenador o dispositivo móvil durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Puedes acceder a Import@ss directamente desde este enlace o desde los accesos habilitados en la web, la sede electrónica y la app de la Seguridad Social. Para obtenerlo deberás identificarte a través de los siguientes métodos:

Con certificado electrónico

Cl@ve

Vía sms

Qué datos ofrece

El informe permite visualizar y consultar de forma inmediata información sobre la situación laboral y todo el historial del solicitante actualizado a la fecha de descarga.

Esta información incluye los días que ha estado de alta, regímenes en que ha estado de alta, las fechas concretas de cada alta/baja o variación de datos, si ha tenido algún tipo de coeficiente de parcialidad, el grupo de cotización en el que ha estado de alta, etc.

Para entender mejor estos conceptos, el propio informe incluye un apartado de notas aclaratorias, una suerte de glosario de términos que nos ayudará a comprender mejor estos datos.

A quién va dirigido

Si estás de alta en la Seguridad Social o lo has estado alguna vez a lo largo de tu vida y quieres consultar o necesitas acreditar estas situaciones. Si no has estado de alta en la Seguridad Social no podrás obtener este informe.

No podrás consultar periodos en el extranjero, los correspondientes al servicio militar o a la prestación social sustitutoria.