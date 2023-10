Energía para ser uno de los líderes de España

4 Se lee en minutos



En el municipio de Cox (7.400 habitantes), comarca de la Vega Baja del Segura, se encuentran los orígenes de Enrique Riquelme Vives. Allí no solo nació, sino que el nombre del municipio sirvió para bautizar el grupo empresarial que ha salvado Abengoa. Riquelme Vives ha heredado el espíritu emprendedor de sus padres, cuyos negocios inmobiliarios, de construcción y agroalimentarios se iniciaron en esa comarca alicantina. A los 20 años, el hijo se fue a América Latina, donde inició su propia carrera, que lo llevó desde Panamá hasta Guatemala, país en que acabó creando la que en ese momento fue la mayor planta fotovoltaica de la zona.

Enrique Riquelme Vives y su padre, Enrique Riquelme de la Torre, recibieron a María Pomares, redactora jefa de Economía y Política del diario Información y miembro del equipo editorial de ‘activos’, en la planta hormigonera que la familia tiene en Algorfa, a poca distancia de Cox. Fue la primera conversación y entrevista en que ambos hablaron en profundidad sobre los efectos que Abengoa va a tener en el grupo. Ambición no falta para invertir, crecer e intentar que Abengoa, salida a la bolsa española incluida, resurja.

La empresa de origen andaluz debía ser en la primera década de este siglo la punta de lanza del nuevo modelo energético español, el estandarte que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero exponía en cualquier foro exterior. Un negocio controlado por la familia Benjumea, cuyo crecimiento y nefasta gestión a base de endeudarse hasta las cejas en medio de las reformas energéticas acabó por hundirlo. Abengoa llegó a tener como miembro del consejo de administración a Josep Borrell, hoy alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El recién nombrado Grupo Coxabengoa, de la mano de Enrique Riquelme Vives, ha sido elegido portada de este dosier especial que ‘activos’ dedica a la Comunidad Valenciana en que han participado de la A a la Z los tres grandes diarios que el grupo Prensa Ibérica tiene en una de las áreas más empresariales, exportadoras, diversificadas e innovadoras de España. Además del rotativo alicantino, el diario Levante de Valencia y Mediterráneo de Castellón.

El liderazgo empresarial de la Comunidad Valenciana es indiscutible. Además, con una peculiaridad: las ganas de contar y enseñar sus proyectos y desafíos. Desde la empresa cerámica y de porcelana hasta la chocolatera; desde negocios tradicionales como el de los juguetes y el calzado, que han vivido su particular transformación compitiendo con grandes multinacionales, hasta los negocios portuarios y la apuesta por la inteligencia artificial. Que Sagunt haya sido elegido por Volkswagen centro peninsular para la fábrica de baterías eléctricas no es casualidad. El primer grupo de supermercados español tiene su origen en Valencia y, a estas alturas, no vamos a descubrir el negocio turístico y agroalimentario de la cuarta autonomía con más población de España. Hasta algunas de las denominaciones de origen de los vinos de la comunidad se han convertido en gran objeto del deseo por parte de los enólogos y expertos consumidores.

Riquelme es la portada, pero la lista de candidatos para serlo superaba con creces la decena. Semana a semana seguiremos contando historias empresariales. Desde su origen, ‘activos’ ha estado íntimamente ligado a la Comunidad Valenciana, con una apuesta que sigue redoblándose. El dosier que tiene usted entre manos viene acompañado de un Quién es quién entre las cien grandes empresas realizado por Informa D&B, filial del grupo Cesce, a partir de la información que las compañías depositan en el registro mercantil.

La semana próxima, día 5, Valencia acogerá la presentación de ‘activos’ ante el mundo empresarial de la comunidad con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El nuevo Gobierno de PP y Vox ha empezado con drásticas medidas fiscales: más deducciones y reducción de impuestos en todos los ámbitos, desde IRPF hasta transmisiones patrimoniales, enfocado a compra de vivienda para jóvenes. Objetivo: reactivar la actividad económica y competir en la atracción de inversiones bajando presión fiscal en una carrera donde compiten autonomías del mismo signo político.

La historia demuestra que el éxito de un territorio no depende solo de que haya menor presión fiscal. Hay otros factores que también ayudan a la atracción de talento e inversiones: sistemas de salud y enseñanza óptimos, seguridad, buenas infraestructuras internas y externas y una buena oferta cultural y de ocio. Factores tan importantes estos como lo son la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión de los dineros públicos. El éxito o el fracaso del nuevo Gobierno valenciano lo decidirán los electores en las próximas elecciones. Las inversiones no caen del cielo solo porque sí.