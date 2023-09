El hombre que intentó disputarle la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez

Un momento de la entrevista con Enrique Riquelme Vives. / MATIAS SEGARRA

El nombre de Enrique Riquelme Vives saltó a los medios hace ahora dos años y medio, cuando hizo públicas sus aspiraciones de tratar de disputarle la presidencia del Real Madrid al también empresario Florentino Pérez. Reunía los requisitos, con más de 20 años como socio del club blanco y el aval necesario. Sin embargo, Florentino Pérez acabó adelantando las elecciones y las convocó en pleno Jueves Santo, lo que complicó que el alicantino pudiera prestar las garantías bancarias para el aval de 124 millones de euros, lo que suponía el 15% del presupuesto. Solo había 10 días naturales para la presentación oficial de candidaturas. Finalmente, optó por no plantar batalla. Ni se presentó ni impugnó la convocatoria electoral.

¿Lo intentará en 2025? "El Real Madrid está en manos de un buen presidente, como ha demostrado Florentino Pérez. Probablemente es el mejor presidente que ha tenido y un empresario de admirar, con una gran compañía, como ACS, líder mundial en infraestructuras. Ahora que nosotros estamos en esa parte, todavía valoro más lo que ha hecho", responde. Tras una breve pausa, continúa: "Hace dos años teníamos una propuesta seria, concreta, pero, por primera vez en la historia del Real Madrid, se adelantaron las elecciones y no nos dio tiempo a presentarnos. Pensábamos que las elecciones iban a ser en verano, después de acabar la temporada, pero no fue así", relata. Ahora bien, no cierra la puerta a intentarlo en un futuro, de momento, indeterminado: "Algún día me gustaría estar, tratar de presentar una propuesta seria para el Real Madrid, pero, hoy por hoy, mi único foco está en el plan estratégico de Coxabengoa. Todo lo que ahora no sea el plan estratégico lo veo difícil". Una aspiración, la de presentar una candidatura para liderar el club, que, como su trayectoria emprendedora y empresarial, también le viene desde la cuna y a la que no renuncia, aunque, por ahora, haya decidido aplazarla en el tiempo. Al fin y al cabo, su padre, Enrique Riquelme de la Torre, formó parte de la directiva del Real Madrid en tiempos de Ramón Calderón como presidente.

La familia como la mejor universidad y el mejor máster

Las cartas de Enrique Riquelme Vives (Cox, Alicante, 1989) probablemente estaban marcadas desde mucho antes de que naciera. De padre, madre, abuelos y bisabuelo empresarios y emprendedores, representa la cuarta generación de una saga con experiencia en el sector inmobiliario, el de la construcción y el agroalimentario en la comarca alicantina de la Vega Baja. Por eso, no es extraño que, desde bien joven, pidiera poder trabajar en los negocios familiares. Su paso por la gasolinera echando combustible y limpiando cristales, por el almacén de frutas o por la fábrica de hormigón cuando aún era adolescente no solo no le hizo desistir, le reafirmó en lo que quería hacer. Hasta el punto de que, con solo 20 años, hizo la maleta con destino a Brasil, aunque al final acabó en Panamá, incluso a costa de hipotecar el apartamento que tenía en Torrevieja.

Fue así como empezó a poner los cimientos de su propia trayectoria empresarial. Primero, con Grupo El Sol, que se acabó convirtiendo en el mayor proveedor de arena para la UTE encargada de llevar a cabo las obras de expansión del Canal de Panamá. Más tarde, con la creación de Cox Energy en 2014, después de que dos años antes liderara la fase de licitación y desarrollo del mayor proyecto fotovoltaico puesto en marcha hasta ese momento en América Latina: una planta en Guatemala con capacidad de 55,6 MW. A partir de ahí, Chile, México, Colombia, Centroamérica, el Caribe, España y Portugal; la salida a la Bolsa Institucional de Valores de México en 2020, y el BME Growth español en julio de este año, solo tres meses después de que el juez confirmara la adjudicación de Abengoa a Cox.

"La formación no solo es ir a la universidad o tener un máster. También te viene de una convivencia familiar en la que ves el sacrificio, el sufrimiento, las cosas buenas y las cosas malas de ser emprendedor, de ser empresario", señala. "Viví en un contexto familiar en el que prácticamente se hablaba de eso y del Real Madrid. Para lo bueno o para lo malo, es lo que me define porque es lo que he vivido toda la vida", añade, mientras enfrente asiente con la cabeza su padre, Enrique Riquelme de la Torre, CEO y fundador del Grupo Empresas El Sol, que se encarga de las obras de transformación del puerto de Torrevieja.

Brasil y Argentina son solo algunos de los países que ha visitado en los últimos días Enrique Riquelme Vives. La maleta se ha convertido en una prolongación de su persona y ahora más si cabe, pues su objetivo es conocer hasta el último de los proyectos que tiene en marcha Abengoa por todo el mundo. Eso sí, entre viaje y viaje siempre busca huecos para volver a casa. Como el pasado fin de semana: quería estar con su hermana justo el día en el que cumplía siete años.

Cinco ‘verticales’ independientes

El Grupo Coxabengoa, con el nuevo plan estratégico, se compone, en palabras del propio Enrique Riquelme Vives, de cinco verticales independientes, pero con sinergias transversales. El fin es segmentar los riesgos financieros. En concreto, el grupo se estructura en torno a Coxabengoa Energy, dedicada a la ingeniería, la adquisición y la construcción (EPC) de activos energéticos, la generación de electricidad y la comercialización, y Coxabengoa Water, con desaladoras, como la de Agadir, la más grande de África, y la de Ghana. El reto es ser un actor importante en España en materia hídrica. La tercera es Coxabengoa Infra, especializada en infraestructuras y, en particular, en líneas de transmisión y subestaciones, que es la base del grupo cuando nació en 1941. Coxabengoa Services, dedicada a la operación y el mantenimiento de infraestructuras propias y de terceros, y Coxabengoa Tech, enfocada a la innovación y con más de 250 patentes, completan la estructura de un grupo que en estos momentos tiene 11.200 trabajadores, 1.700 fichados en los últimos meses.

El objetivo, según el plan estratégico, es seguir en la senda de las contrataciones y llegar en 2024 a 1.203 millones de revenue, y a 175 millones de ebitda; en 2025, alcanzar los 2.101 millones de facturación y los 368 en ebitda; en 2026, quedarse en 2.685 millones y 533 millones, respectivamente; y en 2027, 3.020 millones y 609 millones de ebitda. «Es un plan muy agresivo pero creo que vamos a llegar, aunque va a ser con mucho trabajo y esfuerzo. Está el mercado, está la capacidad del capital humano y estamos creando credibilidad y transparencia con gobernanza», señala el presidente ejecutivo de Coxabengoa, que subraya que el peso en cuanto a ebitda va a estar en energía, agua e infraestructuras. Entre los mercados prioritarios, sobre todo EEUU, junto a México, el Caribe y Centroamérica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Portugal, España, Italia, Francia, el Reino Unido, Argelia, Marruecos, Sudáfrica, Kenia, Egipto y el Próximo Oriente completo.