Solo el 10% de las pymes españolas ha solicitado alguna de las ayudas del plan Next Generation

Un grupo de trabajadores discutiendo acerca de un proyecto.

La pandemia, la inflación, la crisis energética y las continuas subidas de tipos han afectado en mayor medida a las pymes. De ahí que el Gobierno pusiera en marcha distintas ayudas para mitigar el impacto y favorecer su recuperación y crecimiento. Entre ellos destacan los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los fondos europeos Next Generation, enfocados principalmente a la digitalización de los negocios. Sin embargo, y tal como se desprende del Informe de pymes y autónomos de 2023 elaborado por Hiscox, las pequeñas y medianas empesas españolas no han recurrido a este tipo de ayudas para financiarse o incluso para mantenerse a flote. Solo un 10% del total de pymes y autónomos del país, con una plantilla comprendida entre 10 y 250 personas, ha solicitado alguna de las subvenciones incluidas en el plan Next Generation, si bien se ha incrementado en 7,3 puntos porcentuales respecto a 2022.

Si se desglosan los datos por número de empleados, tan solo un 3,5% de las pymes sin asalariados (un 1,4 puntos porcentuales más que en 2022) solicitó ayudas europeas. En el caso de las micropymes, el porcentaje aumenta al 9,1% y las pymes entre 10 y 250 personas pidieron en un 18,8% estas subvenciones. Por sectores, el comercio ha sido el más impactado por las recientes crisis. Sin embargo, solo el 10,8% solicitó fondos Next Generation, algo menos que el 14% de pymes y autónomos con más de 2 millones de euros en facturación. “Pese a contar con un elevado número de ayudas destinadas a las pymes, el propio proceso de acceder a estas es algo realmente complicado para muchas de ellas y acaba provocando el efecto contrario al deseado", apunta Miguel Ángel Aguilar, director de Distribución y Ventas de Hiscox España.

Por su parte, los préstamos ICO han gozado de mayor interés por parte de las pymes, pero no supera a la mitad del total de las mismas. Según el informe de Hiscox, el 31,3% ha solicitado un préstamos de este tipo, y al igual que en los fondos europeos, el porcentaje varía en función del tamaño de la empresa y el sector. Aquellas pymes y autónomos con una plantilla comprendida entre 10 y 250 empleados asciende a 53,3%, un dato que contrasta con el 35,5% de las encuentas de 2022. En el caso de las micropymes, con menos de 10 trabajadores, el porcentaje desciende hasta el 29% y se desploma hasta el 10,8% cuando hablamos de pymes sin asalariados.

Digitalización de procesos

Dentro de las que sí han solicitado fondos europeos, las pymes optaron en mayor medida por digitalizar sus procesos productivos (65%). Un 19,6% utilizaron esta financiación para implementar nuevas tecnologías y avanzar en la innovación, mientras que un 19,2% ha preferido destinar estos fondos en 'reskilling' y 'upskilling' de la mano de obra y un 18,9% ha invertido en rehabilitar energéticamente sus edificios.

Sin embargo, y aunque sea paradójico, solo el 1,8% del total de pymes y autónomos que han solicitado fondos Next Generation han invertido todas las ayudas frente al 61,7% que no han hecho uso de ellas todavía. Entre las que todavía no han inyectado la financiación al completo, el 12,2% ha invertido más de la mitad, un 8,2% ya ha utilizado la mitad y el 16,1% ha usado una tercera parte. De las que no han solicitado ninguno pero aspira a solicitarlos, el 15,6% lo hará entre el mes de septiembre y octubre y un 10,3% piensa hacerlo el próximo año.