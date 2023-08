El 25% de las pymes implantaría la semana laboral de cuatro días, según Hiscox

1 Se lee en minutos Redacción



El 25,4% de las pymes españolas barajan la opción de instaurar la semana laboral de cuatro días, una medida que destaca entre las que las empresas están tomando de cara a la retención del talento, según han informado desde la aseguradora Hiscox. Sin embargo, solo 41 empresas presentaron la solicitud para beneficiarse del programa de ayudas destinadas a pymes para favorecer la jornada laboral de cuatro días, según datos publicados por el Ministerio de Industria.

De hecho, el informe de Hiscox revela que el 54,8% de las pymes españolas no habían oído hablar de dicha iniciativa. Por su parte, entre las que sí tenían conocimiento de esta subvención, el 45,2% "no la considera nada interesante", por lo que no tienen pensado solicitarla.

UN RETO PARA LAS PYMES

Desde Hiscox han señalado que el modelo de la semana laboral de cuatro días supone un gran desafío para las compañías que deseen implementarlo. Además, en el caso de las pymes, con menos personal y menor presupuesto que las grandes corporaciones, este reto es aún mayor. Así, el 66,3% de estas empresas, está recurriendo a otros beneficios para atraer y retener el talento. De ellas, el 76,6% ofrece flexibilidad horaria, el 30,9% facilita el teletrabajo, el 23,1% brinda planes de formación y un 14,1%, seguros de salud.

El director de Distribución y Ventas de Hiscox España, Miguel Ángel Aguilar, ha señalado que en el contexto actual, marcado por la crisis climática y la reordenación de las prioridades de los trabajadores, "se necesita de un nuevo modelo productivo y empresas que conciban el bienestar de los trabajadores como parte de su propósito". El experto ha añadido que la semana laboral de cuatro días responde a este desafío, "pero a la vez plantea nuevos retos" para las pymes del país.