Indra integrará la consultora de telecomunicaciones catalana NAE a través de su filial Minsait

Sede central de Indra.

2 Se lee en minutos Redacción



Indra integrará en su estructura, a través de su filial tecnológica Minsait, a la empresa catalana de consultoría especializada en el sector de las telecomunicaciones NAE, según han confirmado fuentes de Indra a Europa Press. Con esta operación, que valora la compañía en unos 30 millones de euros, según indican fuentes del sector, Minsait refuerza su área ligada a las telecomunicaciones. En ese sentido, la filial de Indra también cuenta con servicios ligados a la consultoría de negocio, de ciberseguridad y de tecnológica y digital, entre otras, según ha informado la compañía a través de un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación.

Minsait integrará a los alrededor de 350 consultores de NAE con el objetivo de convertirse en un "referente" en el sector 'telco' en términos de volumen y de valor añadido. Asimismo, con esta operación Minsait potenciará su área ligada a la transformación digital de empresas y también a la vinculada al despliegue rápido de soluciones innovadoras en ámbitos como el 5G, la inteligencia artificial (IA) o el 'internet de las cosas' (IoT, por sus siglas en inglés).

NAE mantendrá su nombre como tal, al tiempo que los líderes de la consultora, Antoni Ibáñez y Cristóbal Escoda, también seguirán en la firma. No obstante, la adquisición de NAE por parte de Indra no será sobre el 100% de la empresa, si bien todavía no se ha concretado qué porcentaje se integrará en Minsait.

Plantilla de 1.000 trabajadores

NAE cuenta en total con una plantilla de 1.000 trabajadores y tiene oficinas en España (Barcelona y Madrid), Colombia (Bogotá), México (Ciudad de México), Costa Rica (San José) y Brasil (São Paulo). El pasado abril Indra realizó una operación similar, dado que Minsait firmó un acuerdo vinculante para adquirir la totalidad del capital de Deuser, una compañía centrada en la digitalización industrial cuya sede central se sitúa en Córdoba.

Noticias relacionadas

La adquisición de Deuser supuso la incorporación de una plantilla de un centenar de personas con clientes en sectores como la alimentación, la automoción y la energía, como Gallo, Heineken, Airbus y Cosentino, entre otros.

Estas dos operaciones se producen en un contexto en el que existen especulaciones sobre qué hará Indra con Minsait, en concreto, si finalmente decidirá escindirla o si la mantendrá en su estructura.