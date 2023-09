Josep Santacreu: "La Cambra de Comerç se tiene que gestionar como una empresa"

Líder de la candidatura Va d’Empresa a la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. / Elisensa Pons

osep Santacreu (Guissona, 1958) encabeza la candidatura 'Va d'Empresa' para la Cambra de Comerç de Barcelona en concurrencia con la del movimiento independentista, Eines de País, que actualmente gestiona la entidad, en las elecciones a la Cambra de Barcelona, que se celebran entre este viernes y el miércoles 20. Apuesta por gestionar la Cambra como una empresa para evitar el déficit en el que ha incurrido y por recuperar el prestigio que asegura que ha perdido en estos últimos cuatro años.

Se les considera los representantes del 'establishment', de la gran empresa, ¿qué tiene que decir sobre eso?

La otra propuesta se llena la boca de decir que son una candidatura transversal, pero da un poco de risa. Son una candidatura claramente política, politizada, que representa a una parte del independentismo, no todo, y claramente posicionada en un enfoque ideológico. Nosotros somos una candidatura transversal, sin adscripción política. Y segundo te preguntas: '¿es normal que haya una Cambra en la que no están gran parte de las grandes empresas del país?' En absoluto. En cualquier cámara del mundo que funcione y que quiera ser representativa y tener fuerza, han de estar presentes en su proporción. En nuestra candidatura, de 45 candidatos no hay más de 10 que sean grandes empresas. El resto son representantes de gremios, de pequeños comercios, taxistas, peluqueras...

Entonces ¿la gran diferencia es política?

Hay dos grandes diferencias. Una es que nuestro motor no es político. No estamos aquí para defender una idea política concreta sino para dar servicio a las empresas y hacer lo que le toca hacer para mejorar el país. Y lo segundo es que nuestra candidatura es mucho más representativa del conjunto del tejido empresarial. La mayoría representan o gremios o colegios profesionales o asociaciones empresariales, como ha sucedido históricamente en las cámaras. La función no es intentar imponer unas ideas.

¿Cómo queda la Cambra tras los 4 años de mandato del equipo actual?

Llevamos tres años de déficit. El primer ejercicio, en el que se compartió una parte con el equipo anterior, acabaron casi en equilibrio, pero los siguientes han sido de pérdidas, peores cada año. En 2022 acabaron con un déficit de 800.000 euros, cuando la Cambra siempre había evitado los números rojos. Además cuando llegaron había 14 millones en la caja y ahora apenas hay cuatro millones y en cambio han aumentado el 50% la plantilla y llevan tres años seguidos quedándose un 10% por debajo de los ingresos previstos. La Cambra se tiene que gestionar como una empresa....

¿Se necesita una nueva sede?

En su momento podía tener sentido pero ahora hay que revisarlo porque las cosas han cambiado mucho con la virtualidad o el teletrabajo. Hay que repensarlo. Lo que tengo claro es que la Cambra no ha de tener déficit y no puede ser que en cuatro años se incremente el 53% la plantilla con menos ingresos y que por primera vez en la historia las sillas de las empresas que realizan aportaciones para contar con un puesto en el pleno hayan quedado desiertas. Si al equipo actual no le cae la cara de vergüenza porque no hay ninguna empresa del país dispuesta a hacer esta aportación... Antes había cola para estar y ahora no quiere estar nadie, ni las empresas grandes para las que 150.000 euros son muy poco. Y cuando se les pregunta por qué no están te contestan: 'Estar ¿para qué?'. Si en 2022 acabaron con 800.000 euros de déficit, este año tendrán un millón menos de ingresos al quitar 12 de las 14 sillas de las empresas que hacían aportaciones que había antes.

Entrevista al lider de la candidatura Va d’Empresa a la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu / Elisenda Pons

Y ¿cuál es su propuesta?

Lo primero es gestionar la Cambra como una empresa y no estirar más el brazo que la manga para evitar quedar descapitalizados. Y segundo hay que plantearse cómo aumentar los ingresos con programas de actividades y logrando la confianza y la relación y el trabajo en equipo con administraciones y grandes empresas ¿Por qué la Cambra no está en un puesto destacado en la Cámara de España, un espacio en el que se distribuyen fondos y programas a las diferentes cámaras? Siendo la mayor de España no tiene ni una vicepresidecia, algo que nunca había pasado, y es porque los gestores actuales no han acudido a ese organismo.

¿De ganar ustedes volverán a ese organismo?

Sí. Uno de los objetivos será tener un papel preponderante en la Cámara de España y en las cámaras europeas. Y en vez de ahuyentar a las grandes empresas, crear un entorno en que las actuales y otras del resto del mundo que quieran instalarse en Barcelona hallen en la Cambra un elemento de apoyo.

¿En caso de ganar cuál será su primera medida?

Hacer un plan estratégico a cuatro años incorporando a los profesionales de la Cambra. Somos respetuosos pero también muy críticos con cómo se han hecho las cosas estos últimos cuatro años. Y antes de hacer cosas hacia fuera hay que volver a ilusionar y resituar a la Cambra, hacer un trabajo interno.

¿Ha perdido prestigio?

Es evidente. Solo quienes están al frente de la Cambra hoy dicen lo contrario. El sentir general es que la Cambra no tiene el rol que tenía ni el que debería tener, que es representar a todas las empresas y autónomos y ser, a su vez, el interlocutor natural de las administraciones. Si no hace esta función la intentan hacer otros. Pienso que es la Cambra la que debería liderar el debate sobre el aeropuerto. Es quien representa a todas las empresas, y tiene que hacer como en su día hizo con la Fira o con Turisme de Barcelona. Y el debate del aeropuerto es un ejemplo, como cualquier tema importante para el país, como los impuestos o la sostenibilidad, como actor respetado y con voz propia, que es un rol que ha perdido.

Noticias relacionadas

Los temas medioambientales y sociales formaron parte de su trayectoria profesional, ¿lo aplicará en la Cambra si gana?

Soy uno de los impulsores del movimiento de responsabilidad empresarial y creo que el mundo empresarial es el gran transofrmador social y medioambiental. Las empresas en muchos temas, como el laboral o la contaminación, son la solución. De hecho si estoy en esta carrera por la Cambra es en parte por eso, aparte de recuperar el prestigio de la entidad y contribuir en lo que pueda a la sociedad porque creo que hay otra manera de hacer empresa que se acabará imponiendo y que además ha sido la manera catalana de hacerlo.