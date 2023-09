EY nombra a una española para dirigir su nueva plataforma de inteligencia artificial

Federico Linares, presidente de EY en España, y Beatriz Sanz, líder mundial de IA en EY. / EY

EY nombra a la española Beatriz Sanz líder mundial del área de Inteligencia Artificial (IA) de la compañía a nivel global. Una de sus primeras iniciativas es la puesta en marcha de la nueva plataforma de IA de la consultora, EY.ai, que ha sido desarrollada a partir de una inversión de 1.400 millones de dólares con el objetivo de ayudar a los clientes a transformar sus negocios mediante la adopción de esta tecnología. "Nuestro objetivo es aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología, pero de manera responsable, ética y moral", ha afirmado Sanz. En la plataforma se han integrado tecnologías propias de la firma, como EY Fabric, utilizada ya por 53.000 clientes.

La nueva socia global de IA de EY cuenta con una larga trayectoria profesional ligada al Data and Analytics. Sanz cueta con un máster en Matemáticas y Estadística por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce como profesora del IE Business School en el International Masters of Big Data and Analytics. Previamente, ocupó puestos de responsabilidad en empresas que ofrecen servicios financieros, donde se encargó de establecer el análisis y la innovación. Al mismo tiempo, la experta es oradora habitual en conferencias internacionales de la industria. Dentro de la firma ha ejercido responsabilidades tanto en España como en las áreas de Asia-Pacífico y EMEIA y ahora impulsará el desarrollo de la nueva tecnología con el apoyo de más de 9.000 profesionales a su cargo.

EY está buscando la manera de aprovechar el potencial de sus profesionales con conocimientos y habilidades en IA. Ha realizado una prueba piloto inicial con 2.000 miembros del equipo y recientemente ha lanzado un amplio modelo de lenguaje interno, EY.ai EYQ, junto con aprendizaje personalizado para los más de 400.000 profesionales que forman parte de la plantilla. La plataforma cuenta con alianzas empresariales como Dell Technologies, IBM, Microsoft y Thomson Reuters, entre otros. Microsoft ha proporcionado a EY acceso a las capacidades de OpenAI, como GPT-E y GPT-4, dos herramientas que están ayudando a la consultora global a implementar soluciones avanzadas y personalizadas de inteligencia artificial generativa.

En el caso de Dell Technologies, colaboran con Dell Generative AI Solutions, el conjunto de productos y servicios de la tecnológica que permiten la adopción de esta tecnología. EY también ha firmado un acuerdo de investigación conjunto con la Escuela de Computación Avanzada de la Universidad del Sur de California. "La inteligencia artificial no es sólo una gran apuesta de la Firma a nivel global, sino una prioridad estratégica para EY España", aseguró Federico Linares, presidente de EY en España.