Messi dispara las suscripciones de para ver la liga de fútbol en EEUU: más de 110.000 el día de su debut

La llegada del argentino Lionel Messi al Inter Miami y a la MLS estadounidense ha tenido un impacto total en el 'soccer' y un estudio reveló este martes que, en el día del debut del campeón del mundo con la nueva camiseta, 'Apple TV' tuvo más de 110.000 nuevas suscripciones para el 'MLS Season Pass', la plataforma que transmite todos los encuentros de la temporada de la liga de Estados Unidos. El pasado 21 de julio, día en el que Messi se estrenó con el Inter Miami en un partido de la Leagues Cup contra el Cruz Azul mexicano, el 'MLS Season Pass' registró 110.000 nuevas suscripciones, por las 6.143 del día anterior, según un estudio de la empresa de análisis de datos 'Antenna', que publica el diario The Wall Street Journal.

La MLS y Apple Tv firmaron el año pasado un acuerdo de diez años, por un valor estimado en más de 2.500 millones de dólares, para transmitir todos los partidos de liga, Copa US Open y Leagues Cup. El 'MLS Season Pass' tiene actualmente un precio de 12.99 (12.11 euros) dólares por mes o 25 dólares (23.31 euros) para el resto de la temporada para los usuarios que ya tengan 'Apple TV+'. Quienes no lo tengan, deben pagar 14.99 dólares (13.98 euros) por mes o 29 (27.04 euros) para el resto de la temporada.

El impacto de la llegada de Messi, que lleva once goles y cinco asistencias en once partidos y conquistó la Leagues Cup, también se vio en los estadios, donde los precios de las entradas se dispararon para ver a la estrella argentina. El pasado 26 de agosto, en el día del debut de Messi en la MLS en la visita a los New York Red Bulls, las entradas costaban un promedio de 500 dólares, diez veces más que antes de la llegada del argentino.

El Inter Miami, del que David Beckham es copropietario, cerró un mercado veraniego estelar con las incorporaciones de Messi y los españoles Sergi Busquets y Jordi Alba.