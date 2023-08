Si has sido ama de casa toda la vida, esta es la pensión que te corresponde

Los objetos con más gérmenes del hogar / Agencias

No ha sido hasta el 1 de enero de este año cuando las trabajadoras del hogar han empezado a estar obligatoriamente dadas de alta en la Seguridad Social, tras la ley aprobada el pasado septiembre. De esta manera, las empleadas del hogar ya tienen derecho a percibir prestaciones y subsidios por desempleo, y hasta pueden acceder al sistema de pensiones de jubilación de la Seguridad Social, si reúnen los requisitos. Sin embargo, ¿qué ocurre con las pensiones de los/as amos/as de casa?

Amos/as de casa y las pensiones

Estas personas se han encargado durante toda su vida de realizar las tareas del hogar y de cuidar de los hijos o los abuelos cuando nadie más lo hacía, pero no cotizan. Es por ello que no tienen derecho a recibir prestaciones o subsidios por desempleo. Sin embargo, el sistema de pensiones permite que este grupo de personas cobre una prestación no contributiva, si cumple los requisitos.

Requisitos para la pensión no contributiva de los amos/as de casa

El requisito esencial es que la persona no puede tener derecho a la pensión contributiva de jubilación. Además, debe cumplir estos puntos:

Debe tener 65 años

Debe ser ciudadano español o tener residencia legal en España

Debe tener ingresos inferiores a 6.784,54 euros anuales

Respecto a este último requisito, si se convive con familiar y los ingresos son superiores a los establecidos, se entiende que se cumple con el requisito de rentas cuando la suma o los ingresos anuales de todos los miembros sean inferiores a las cuantías establecidas.

Por ejemplo, si convive solo con su cónyuge, pareja legal y/o parientes consanguíneos de segundo grado, las cuantías para acceder será la siguientes:

Si los convivientes son dos, la suma de rentas o ingresos debe ser igual o inferior a 11.533,72 euros.

Si los convivientes son tres, 16.282,90 euros.

Para cuatro convivientes o más: 21.032,08 euros.

Cuantía de la pensión no contributiva

La pensión íntegra son 484,64 euros al mes (6.784,54 euros al año) y la mínima son 121,15 euros mensuales (1.696,14 euros anuales). La cuantía definitiva dependerá de los ingresos del solicitante.